По словам инсайдера, устройства будут иметь одинаковую производительность в играх

Недавние утечки касательно упаковки видеокарты GeForce RTX 5090D от Nvidia подтвердили ее существование. Этот специальный вариант разрабатывается в соответствии с экспортными требованиями США. В отличие от RTX 4090D, который был подвергнут изменению, RTX 5090D, похоже, сохранит ту же архитектуру ядер, что и стандартная версия.

Когда Nvidia запустила модель GeForce RTX 4090D, это произошло достаточно быстро, чтобы заполнить нишу в китайском игровом рынке, так как основная версия RTX 4090 не могла быть экспортирована из-за превышения допустимого уровня TPP, установленного американскими регуляторами. В результате компания снизила спецификации оригинальной видеокарты RTX 4090, чтобы сократить время, вместо того чтобы искать другие альтернативы для уменьшения TPP.

С Nvidia GeForce RTX 5090D, команда Nvidia может вновь выбрать этот же подход, не позволяя оборудованию превысить TPP, несмотря на идентичную конфигурацию ядра с RTX 5090. Это утверждает инсайдер Panzerlied, который имеет доступ к техническим деталям различных продуктов Nvidia. Согласно информации, Nvidia GeForce RTX 5090D и RTX 5090 имеют схожие аппаратные характеристики, что может подразумевать множество вариантов, таких как идентичность GPU, а также схожие игровые тактовые частоты. Ранее сообщалось, что заводская частота RTX 5090 оценивается в 2,9 ГГц.

Если это действительно так, то можно ожидать, что RTX 5090D будет оснащён до 21760 ядер и 32 ГБ памяти GDDR7. Предполагается, что RTX 5090D будет представлена в январе 2025 года, когда Nvidia также выпустит свои предложения для энтузиастов с RTX 5090 и RTX 5080 для глобального игрового рынка.