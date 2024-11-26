Компания решила удалить весь контент, связанный с бойцом UFC, после признания его виновным в деле о нападении на женщину

На прошедшей неделе ирландское жюри присяжных Высокого суда Ирландии вынесло решение, признав Макгрегора виновным в нападении на Никиту Хэнд в 2018 году. Ему предписали выплатить потерпевшей компенсацию в размере 250 000 евро. Так как дело является гражданским, Макгрегор не понесет уголовного наказания. Директор по уголовным делам решил не возбуждать дело в 2020 году, оценивая шансы на осуждение как низкие. Макгрегор выразил намерение обжаловать решение суда, но впоследствии удалил пост.

«С учётом последнего судебного вердикта в отношении Конора Макгрегора, IO Interactive приняла решение о прекращении сотрудничества с ним, которое вступает в силу незамедлительно. Мы принимаем эту ситуацию крайне серьёзно и не можем оставить её без внимания. Поэтому с сегодняшнего дня мы начнём удаление всего контента с участием г-на Макгрегора из наших платформ», — говорится в заявлении.

МакГрегор появился в игре Hitman: World of Assassination в роли труднодоступной цели под названием «Разрушитель» в рамках ограниченной временной миссии. Задача Агента 47 заключалась ликвидации персонажа, похожего на МакГрегора. Первоначально это событие стартовало в июле, но затем было возвращено в начале текущего месяца. Ожидали, что миссия продлится до 8 декабря, однако, судебное решение повлияло на планы IO.

«Эра Разрушителя наступила. Это было невероятно увлекательно - создавать и воплощать персонажа. Я с нетерпением жду, когда игроки попытаются его одолеть. Агент 47 готовится к величайшей битве в своей жизни», — заявил МакГрегор о данном сотрудничестве, когда оно дебютировало в июле.