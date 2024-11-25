Согласно утечкам, будущий складной смартфон будет оснащен тем же сенсором на 50 МП ISOCELL GN3.

Представив не так давно Galaxy Z Fold6 и Z Flip6, Samsung уже начала работу над следующими моделями своих складных гаджетов: появились слухи о Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip FE. Прежде всего, предполагается, что Galaxy Z Fold7 вновь будет оснащён основной камерой на 50 МП. Это может не обрадовать фанатов линейки, так как Galaxy Z Fold6, Z Fold5 и Z Fold4 также имели тот же сенсор на 50 МП — 1/1,56-дюймовый ISOCELL GN3.

Согласно недавним данным, 200-мегапиксельная камера специальной версии Galaxy Z Fold существенно превосходит 50-мегапиксельный аналог в Galaxy Z Fold6. Отсутствие значительных обновлений в Z Fold7 выглядит несколько странным, особенно учитывая, что специальная версия Z Fold оказывается тоньше стандартной модели Z Fold6.

В рамках бюджетного сегмента Samsung планирует выпустить Galaxy Z Flip FE в следующем году, представляя свой складной смартфон среднего класса. Обычная модель Galaxy Z Flip, как правило, продается значительно лучше, чем Z Fold, что можно объяснить её лучшей доступностью. Galaxy Z Flip FE станет попыткой закрепить этот успех. Ожидается, что первый складной смартфон Fan Edition будет похож на стандартный Galaxy Z Flip7, за исключением используемого чипсета.

Учитывая различия между Galaxy S24 и S24 FE, трудно представить, что Galaxy Z Flip FE будет просто копией Z Flip7, за исключением его чипа. Хотя серия Galaxy Z Flip никогда не использовалась для демонстрации самого современного оборудования Samsung, можно ожидать, что Galaxy Z Flip FE будет иметь более толстые рамки и менее качественные камеры, наряду с менее мощным чипсетом.