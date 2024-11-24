Устройство сумело набрать 3050 баллов в одноядерном режиме и 9216 баллов в многоядерном

Xiaomi подтвердила свои намерения выпустить серию Redmi K80 на этой неделе в Китае. Этот модельный ряд представлен как самое дорогое предложение Redmi в текущем году, и вместе с ним дебютируют устройства Redmi Watch 5 и Buds 6 Pro. По имеющейся информации, Redmi K80 Pro в будущем может сменить название на Poco F7 Ultra и, похоже, будет соответствовать высоким ожиданиям по производительности, которые накладывает это название.

Согласно данным Digital Chat Station, предстоящий Redmi K80 Pro демонстрирует отличные результаты, сопоставимые с любым флагманским Android-смартфоном благодаря процессору Snapdragon 8 Elite, оперативной памяти LPDDR5X и хранилищу UFS 4.0. В тесте Geekbench 6 K80 Pro набирает 3050 баллов в одноядерном режиме и 9216 в многоядерном. Эти показатели, возможно, могут быть лучше у игровых устройств, таких как Asus ROG Phone 9, однако они всё равно превышают средние значения для смартфонов на Snapdragon 8 Elite.

В отношении графики Redmi K80 Pro также продемонстрировал достойные результаты, получив 2441 балл в тесте Steel Nomad Light от 3DMark. Реальные показатели игрового процесса находятся на высоком уровне. Устройство достигает пикового FPS в таких играх, как Genshin Impact, Honkai: Star Trail и Honor of Kings, с энергопотреблением, как правило, не превышающим 4 Вт, и в ходе тестирования не наблюдается значительного тротлинга и падений FPS.