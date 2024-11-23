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Zelikman
Профсоюз Volkswagen намерен начать забастовки на заводах в Германии с 1 декабря
Для компании это будет одна из самых масштабных акций с 2018 года.

  Профсоюз Volkswagen сообщил о своей готовности к проведению забастовок на заводах в Германии с 1 декабря, так как результаты переговоров, состоявшихся в четверг, оказались безрезультатными, передает Reuters. В союзе подчеркнули, что руководство компании не предложило никаких решений, однако, переговоры будут продолжены 9 декабря.

  Ранее профсоюз выдвинул автопроизводителю предложение о сокращении расходов на 1,6 миллиарда долларов в обмен на отказ от закрытия производственных мощностей. В декабре на немецком заводе Volkswagen Group состоятся первые за многие годы массовые забастовки, начиная с 2018 года, когда более 50 000 работников вышли на улицы в знак протеста против уровня заработной платы. Первоначально протесты будут носить характер «предупредительных», продолжаясь всего несколько часов. После этого члены профсоюза смогут проголосовать о возможности расширения забастовок на 24 часа или дольше.

  Актуальные обсуждения касаются заработной платы 120 000 из примерно 300 000 сотрудников Volkswagen в Германии, работающих на шести заводах. Компания требует уменьшения заработной платы на 10%, утверждая, что для сохранения конкурентоспособности на фоне растущей конкуренции из Китая и снижения спроса на автомобили в Европе необходимо сокращение расходов и увеличение прибыли. В дополнение к этому, Volkswagen впервые за 87 лет угрожает закрытием своих заводов в Германии.

  В среду профсоюзы предложили приостановить выплату бонусов на два года и создать фонд, который будет финансировать временное сокращение рабочего времени в менее эффективных сферах бизнеса. IG Metall также выразила желание, чтобы акционеры получили уменьшенные дивиденды, но не полностью отказывались от них.

  Volkswagen подтвердила свою положительную позицию относительно готовности работников обсудить возможное снижение затрат на рабочую силу. Однако, компания подчеркнула, что любое соглашение по оплате труда должно обеспечивать «устойчивое финансовое облегчение».

#автомобили #европа #рынок #volkswagen #заводы
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