В компании опасаются, что проект может постичь та же учесть, что и Concord, мультиплеерного шутера Sony.

По сообщениям инсайдеров, проект в жанре королевской битвы с элементами живого сервиса, основанный на франшизе Sniper Elite, был отменен. Игра была анонсирована в августе 2024 года как многопользовательский спин-офф франшизы Sniper Elite.

Изначально считавшаяся малобюджетной «копией», которая воспользовалась популярностью игр о Второй мировой войне, Sniper Elite дебютировала в 2005 году с вымышленным сюжетом об американском снайпере, действующем за пределами линии соприкосновения в стане врага. Позже игры Sniper Elite создали различные военные сценарии и внедрили новые механики, что принесло им признание как у критиков, так и у игроков. Серия Sniper Elite также приобрела известность благодаря своему уникальному акценту на снайперской стрельбе и скрытному стилю игры.

Однако планы Rebellion по расширению серии в постоянное многопользовательское пространство с игрой под рабочим названием Project Archipelago могут не сбыться. Как сообщает источник, проект уже не движется вперед, хотя его анонс состоялся менее четырех месяцев назад. Эта игра также была известна как Sniper Island и планировалась как многопользовательский шутер в стиле «Королевской битвы» с акцентом на снайперов, где команды игроков сражаются между собой.

По информации из отчета, отмена Project Archipelago происходила не из-за проблем с разработкой, а по причине потери финансирования от Tencent, которая поддерживала проект. В компании дали понять, что решение китайского гиганта прекратить финансирование Project Archipelago было связано с неудачей Concord, мультиплеерного шутера от Sony. Concord являлся важным проектом для PlayStation Studios, но оказался провальным вскоре после релиза. Игра была закрыта всего через две недели после запуска, а ее разработчик Firewalk Studios прекратил существование в конце октября 2024 года.