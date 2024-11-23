В сеть утекли данные о новых видеокартах Arc B580, разработанных брендом ASRock

Похоже, что Intel станет первой компанией, которая выпустит новое поколение графических процессоров, о чем свидетельствует недавняя утечка информации о видеокартах Arc B580 Battlemage. Адаптеры серии Arc B, разработанные на основе графической архитектуры Xe2, направлены на то, чтобы стать привлекательным выбором для геймеров. Intel, будучи первенцем в этом сегменте с новым поколением видеокарт, может существенно изменить рынок видеоигр.

Недавние утечки касаются двух моделей: ASRock Intel Arc B580 Steel Legend OC и ASRock Intel Arc B580 Challenger OC. Обе видеокарты основаны на решении B580 от Intel и, как ожидается, станут лишь частью линейки Battlemage серии B, которую компания готовится представить в следующем месяце. Обе модели будут иметь конфигурации OC, что подразумевает отказ от использования референсных печатных плат и стандартных частот.

Видеокарта ASRock Intel Arc B580 Steel Legend OC оснащена трёхвентиляторным радиатором в 2,5 слота и имеет габариты 15,71x8,43x3,82 дюйма. Она представляет собой достаточно крупное устройство с заводским разгоном до 2800 МГц. Для питания предусмотрены два 8-pin разъёма, а задняя часть имеет вырез, который позволяет эффективно удалять горячий воздух сзади.

Вторым вариантом является Intel Arc B580 Challenger OC, которая использует двухслотовую конструкцию с двумя вентиляторами. Она также имеет вырез на задней панели для улучшенной вентиляции и требует лишь один 8-контактный разъём для питания. Интересно отметить, что обе видеокарты рассчитаны на работу с блоком питания мощностью в 650 Вт. Размеры Challenger OC составляют 14,17x8,54x2,52 дюйма.





В дополнение к своему дизайну обе видеокарты обладают 12 ГБ видеопамяти и характеристиками 19 Гбит/с с 192-битным интерфейсом, что должно обеспечить пропускную способность на уровне 456 ГБ/с. Это немного ниже, чем у модели Arc A580, у которой использовались более медленные 16 Гбит/с чипы памяти, но 256-битный шинный интерфейс, хотя у неё было всего 8 ГБ видеопамяти. Также предполагается, что карта имеет графический процессор Battlemage BMG-G21, включающий 20 ядер Xe2. Архитектура Xe2, как ожидается, существенно превзойдет видеокарты серии Arc A благодаря различным усовершенствованиям IPC и архитектуры, а также более быстрым блокам RT.



