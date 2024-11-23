Автомобиль должен будет конкурировать с Model Y от Tesla.

Новое подразделение по производству автомобилей компании Xiaomi, успешно начавшее свой путь с электроседана SU7, готовит к запуску свою вторую модель. По информации издания Car News China, это станет кроссовер, который будет соревноваться с Tesla Model Y. Согласно данным, полученным от инсайдеров, его релиз запланирован на первый квартал следующего года.

Этот внедорожник проходит испытания, по меньшей мере с лета, что подтверждают шпионские фотографии. В данный момент он имеет внутреннее заводское название MX 11. О его дизайне сложно сделать выводы, поскольку защитный камуфляж может скрывать неоригинальные детали кузова, однако, в Китае эту модель уже сравнивают с бензиновым Ferrari Purosangue.

Ожидается, что стоимость Xiaomi MX 11 будет значительно ниже, чем у Tesla Model Y, цена которой в Китае колеблется от 34,5 до 48,9 тысячи долларов. Вероятнее всего, производитель продолжит следовать стратегии, которая приводит к чистым убыткам, но помогает ему завоевывать долю на высококонкурентном китайском рынке. Например, в августе компания теряла 9,2 тысячи долларов на каждой проданной единице, но к третьему кварталу этот убыток сократился до 5250 долларов, при этом продажи превысили запланированные объемы и составили более 100 тысяч автомобилей.

В то же время Xiaomi разрабатывает другой, более просторный внедорожник, нацеленный на семейных пользователей. В отличие от первых двух моделей, этот автомобиль будет не полностью электрическим, а последовательным гибридом. Эта новинка уже проходит тестирование, а её официальная премьера запланирована на 2026 год.