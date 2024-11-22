Украинские военные корреспонденты отмечают серьёзное возрастание интенсивности боевых действий на данном участке

По данным украинских источников, российские войска начали активное наступление в сторону населённого пункта Великая Новосёлка, расположенного на юге Донецкой Народной Республики. Взяв за основу сообщения от военнослужащих украинской армии, корреспонденты заявляют о возрастании интенсивности боевых действий в районе Раздольного и продвижении армии России из Ровнополья. Главной целью является выход на трассу Новосёлка – Великая Новосёлка.

Украинская сторона выражает опасения, что российские силы могут попытаться обойти Великую Новосёлку и занять этот стратегически важный населённый пункт, который находится у основания Времевского выступа, стремясь взять его под огневой контроль. В предыдущие дни отмечалось, что российская армия продвинулась в районе Раздольного на 4-5 километров. Это значительно затруднило движение для ВСУ по трассе к Великой Новосёлке со стороны Богатыря. В то же время, российские морские пехотинцы, наступая от Золотой Нивы и Новодонецкого, достигли восточных окраин Великой Новосёлки.

Украинские формирования, расположенные в Великой Новосёлке — главном укреплении на юге Донецкой Народной Республики, оказались в тяжёлой ситуации и постепенно вытесняются с этой территории. Великая Новосёлка находится неподалёку от границы с Запорожской областью, в районе так называемого Времевского выступа. Населённые пункты Золотая Нива и Шахтёрское к востоку от Великой Новосёлки, а также Урожайное и Старомайорское к югу уже взяты под контроль силами российской армии.

В то же время, расстояние до места, откуда стартовало «контрнаступление» украинских войск летом минувшего года, осталось примерно три-четыре километра.