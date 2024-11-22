Компания увеличит инвестиции в игры, но откажется от вложений в различные фильмы и телешоу

В этом году Dungeons & Dragons отмечает свой полувековой юбилей. Компания Wizards of the Coast только что представила новые «Руководства для Игроков и Мастеров Подземелий» на 2024 год, в то время как «Условный Словарь Монстров» должен выйти 18 февраля 2025 года. Кроме того, компания делает значительные инвестиции в видеоигры после выдающегося успеха Baldur's Gate 3 от Larian, которая принесла более 90 миллионов долларов владельцу D&D IP всего за первые полгода.

В интервью Bloomberg гендиректор Hasbro Крис Кокс подтвердил, что разрабатывается еще одна видеоигра помимо известных ранее проектов. Кооперативная игра, анонсированная Starbreeze в декабре 2023 года к выходу в 2026, будет разворачиваться в Уотердипе, одном из крупнейших городов Фаэруна. Далее, D&D в виртуальной реальности, анонсированная Resolution Games в январе текущего года, и традиционная игра Dungeons and Dragons на Unreal Engine 5, разрабатываемая Invoke. Последняя видеоигра Dungeons & Dragons может иметь режим PvP, что следует из объявления о вакансии.

Кроме этого, в публикации упоминалось, что на данный момент проводится тестирование новой игры Magic. В целом, Hasbro планирует инвестировать свыше миллиарда долларов, делая ежегодные вложения от 100 до 150 миллионов, чтобы выпускать одну или две игры в год, начиная с 2026 года. С другой стороны, Hasbro уменьшает свои вложения в адаптации. После не самых успешных сборов фильмов "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves" и "Transformers One" компания приняла решение не участвовать в финансировании новых проектов, как в кино, так и в телевизионных шоу.