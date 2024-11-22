Подразделения вышли к окраинам посёлка Жёлтое, готовясь начать операцию по его освобождению

Российские силы ведут уверенное наступление на западе Донбасса, особенно в направлении Покровск-Кураховка. Одним из основных направлений является зона к югу от реки Солёная.

За последние 24 часа на этом направлении Вооруженные силы России заняли еще примерно 5 квадратных километров территории в окрестностях населённого пункта Пустынка. Украинская сторона потеряла свои позиции в лесной полосе, за которые боролась, чтобы защитить входы к стратегически важной автодороге Покровск-Константинополь. Продвигаясь на северо-запад от Пустынки, российская армия достигли населённого пункта Жёлтое, взяв под контроль отрезок железнодорожного полотна.

Позиция у Жёлтого свидетельствует о том, что до дороги Т0515, которая соединяет Покровск и село Константинополь, остаётся приблизительно 4 километра. Таким образом, российская армия уже сейчас смогла обеспечить частичное огневое воздействие на данную транспортную артерию у населённого пункта Новотроицкое.

Эта дорога из Покровска является критически важной для Кураховского гарнизона украинской армии, так как через неё проходит существенная часть снабжения группировки ВСУ, перед которой всё яснее проявляется угроза полноценного окружения.