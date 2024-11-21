Посёлок был взят российскими военными ещё 15 ноября, однако, в течение последних дней происходила полная зачистка от остатков ВСУ

Российская армия усиливает натиск на Курахово, боестолкновения разгораются практически в самом центре города. Параллельно российские силы ликвидируют «карман» к югу от Курахово, наступая с направлений Дальнего и Успеновки. По информации Министерства обороны, село Дальнее, за которое велись ожесточенные бои, официально вновь стало частью России.

Боестолкновения за Дальнее начались в первых числах ноября, когда части «Южной» группировки, продвигаясь из района Максимильяновки, начали наступление вдоль укреплений юго-восточнее Курахово и вышли к селу с востока, сумев установить контроль над его окраинами. Украинские части не собирались сдаваться, однако, несмотря на ожесточенное сопротивление, к 15 ноября российские подразделения окончательно вытеснили ВСУ с территории посёлка.

Контроль над Дальним даёт возможность российским силам прервать сообщение между Курахово и Успеновкой, а также фактически оказаться в тылу украинских войск у реки Сухие Ялы. В результате подразделения группировок «Юг» и «Восток» сумели создать котёл, который осталось лишь закрыть. На данный момент штурмовые отряды «Южной» группировки уже движутся в сторону Успеновки из окрестностей Дальнего.

На других направлениях также отмечаются активный процессы по освобождению новых территорий. За последние дни российские военные значительно усилили свои действия на различных участках линии соприкосновения, продолжая наращивать давление на оборону Вооруженных сил Украины. Западные страны испытывают по этому поводу серьёзные опасения и высказывают мнение, что оборонительная линия на Южном Донбассе может обрушиться в любой момент.