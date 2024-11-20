Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Samsung может выпустить бюджетную версию Galaxy Z Flip уже в следующем году
Компания будет использовать тот же дисплей, что и у Galaxy Z Flip 7

  Недавний отчет из Кореи предположил, что в следующем году появится более доступная версия складного Samsung Galaxy Z Flip. Теперь надежный источник подтвердил эту информацию. Уведомление поступило от Росса Янга, известного специалиста в области дисплеев.

  «Энтузиасты Z Flip 7 FE могут радоваться. Похоже, Samsung FE действительно будет выпущен в 2025 году», — заявил он на платформе X (Бывший Twitter).

  Учитывая, что Янг обычно точен в своих прогнозах, можно быть уверенным в этой информации. Данные слухи уже циркулируют некоторое время, однако, ранее источники были менее надёжными. Теперь же кажется, что ситуация меняется, и действительно можно ожидать появление бюджетной складной модели от Samsung.

  Вероятно, модель может называться Galaxy Z Flip 7 FE. Однако, на данный момент никакой официальной информации на этот счёт нет. Samsung может выбрать совершенно иную марку для этого устройства. Этот смартфон, вероятно, получит тот же экран, что и Galaxy Z Flip 7. Тем не менее, Samsung может понизить свои затраты, изменяя компоненты, связанные с камерами, процессором и другими компонентами. Обычно именно в этих областях компания проводит оптимизацию.

  Для тех, кто надеялся на бюджетный вариант Galaxy Z Fold, то этого в ближайшем будущем ждать не стоит. Недавно появились сообщения, что у Samsung нет планов создать такую версию.

#смартфоны #технологии #galaxy #устройства #z flip
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

SHOT: В Курской области из окружения не успели выбраться 1000 украинских солдат
11
В Финляндии сообщили о разрыве проходящего рядом с "Северным потоком" подводного кабеля
4
В сети появились первые отзывы о S.T.A.L.K.E.R. 2 после утечки релизной версии
14
Bild: Германия начнет поставки Украине ударных БПЛА Helsing с ИИ, имунных к РЭБ
+
Экс-офицер армии США Дэвис: ATACMS присоединится к F-16 и HIMARS, как к бесполезному оружию ВСУ
3
В Европе повреждено два подводных интернет-кабеля
13
До конца года в Московской области откроют движение по четырём новым автодорогам
+
Новое обновление Samsung Android 15 может официально распространиться на более чем 50 устройств
2
Первые игроки S.T.A.L.K.E.R. 2 отметили нестабильную работу игры и низкую частоту кадров
21
Snapdragon 8 Elite обеспечил стабильные 60 fps в Cyberpunk 2077
3
В Китае строят новый завод за $5 млрд долларов для производства чипов по зрелым техпроцессам
6
Redmi K80 Pro появился в базе данных Geekbench
+
Смартфоны Xiaomi Poco F7 Pro и Poco F7 Ultra получат SoC Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Elite
1
Axios: Разрешение США на удары ракетами ATACMS затронет только границы Курской области
2
Economist: Кремль в ответ на разрешение Украине бить ATACMS, может передать новые ракеты хуситам
+
Газманов и SHAMAN обсудят необходимость дополнения школьной программы по музыке
2
Стремительное развитие искусственного интеллекта остановилось несмотря на огромные инвестиции
3
В Кремле заявили о неприемлемости варианта «заморозки» украинского кризиса
+
Утилита Tiny11 core builder получила поддержку Windows 11 24H2, позволяя уменьшить размер ОС до 3 ГБ
2
Германия поставит 4000 беспилотников HX-2 Karma в Украину
1

Популярные статьи

Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
215
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
73
"Unknown 9: Awakening": краткий обзор игры
1
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Ноябрь)
23
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
28
История КВ-2: Почему советская власть отказалась от массового производства грозного танка
19
Черная пятница 2024 - разбираемся в скидках на консоли Xbox series и PlayStation 5
3
Тайные воины неба - обзор самых скрытных самолётов-разведчиков современности
3
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
7
Крылатая мини ракета Spear 3 впервые была запущена по цели с истребителя F-35
2

Сейчас обсуждают

Сергей Гончар
07:10
Сюдя по картинки на ps 5 тени выглядят более естественно, а на ПК тень черная, вы когда нибудь видели тень черную?
Блогер сравнил игру «Ведьмак 3» на PS5 Pro и ПК с GeForce RTX 4080
Алексей Беликов-Минаев
07:08
И от куда же Вы в курсе про подобные "вещи"? Тритворное влияние школы? Или на физкультуре практикуете?
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
Евгений Шрайнер
07:08
Готовятся походу, переходу к отказу от сельского хозяйства, крахмал из воздуха уже давно получают. Мясо из пробирки уже стало сильно дешевле. А при масштабном заводском производстве, себестоимость буд...
Дания вводит первый в мире налог на углекислый газ от коров
Чато --- Бот
06:57
Спасибо за обзор, автор. Кака бычно, очередная хрень от 3-го лица и отягощённая "повесточкой". Проходим мимо и не заморачиваемся.
"Unknown 9: Awakening": краткий обзор игры
Roditch
06:55
Китайские бренды давно продают подобные ПК, но за 300 долларов. И на борту имеют Ryzen 5800H, 32GB оперативки, 1TB ssd и Windows 11. Облачный сервис конечно не плохо, но то что предлагает Интел выгляд...
Microsoft показала компактный ПК с Windows 11 за 350$
VAKT
06:53
Ебанутые.
Дания вводит первый в мире налог на углекислый газ от коров
Roditch
06:50
Западная Европа всё больше напоминает колонию леммингов, которая ищет свою скалу...
Дания вводит первый в мире налог на углекислый газ от коров
Такой то
06:46
На ... eBay
Интернет-мошенники массово продают поддельные процессоры AMD Ryzen 7 9800X3D
beltar
06:39
Обычный ПТУР. Не переможно!
Крылатая мини ракета Spear 3 впервые была запущена по цели с истребителя F-35
Чато --- Бот
06:38
(поёт дурным голосом): - Правь, Британия, хохлами!..(а что ей ещё остаётся?)
На Украине заявили, что операция ВСУ на левобережье Днепра была спланирована Британией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем