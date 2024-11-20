Компания будет использовать тот же дисплей, что и у Galaxy Z Flip 7

Недавний отчет из Кореи предположил, что в следующем году появится более доступная версия складного Samsung Galaxy Z Flip. Теперь надежный источник подтвердил эту информацию. Уведомление поступило от Росса Янга, известного специалиста в области дисплеев.

«Энтузиасты Z Flip 7 FE могут радоваться. Похоже, Samsung FE действительно будет выпущен в 2025 году», — заявил он на платформе X (Бывший Twitter).

Учитывая, что Янг обычно точен в своих прогнозах, можно быть уверенным в этой информации. Данные слухи уже циркулируют некоторое время, однако, ранее источники были менее надёжными. Теперь же кажется, что ситуация меняется, и действительно можно ожидать появление бюджетной складной модели от Samsung.

Вероятно, модель может называться Galaxy Z Flip 7 FE. Однако, на данный момент никакой официальной информации на этот счёт нет. Samsung может выбрать совершенно иную марку для этого устройства. Этот смартфон, вероятно, получит тот же экран, что и Galaxy Z Flip 7. Тем не менее, Samsung может понизить свои затраты, изменяя компоненты, связанные с камерами, процессором и другими компонентами. Обычно именно в этих областях компания проводит оптимизацию.

Для тех, кто надеялся на бюджетный вариант Galaxy Z Fold, то этого в ближайшем будущем ждать не стоит. Недавно появились сообщения, что у Samsung нет планов создать такую версию.