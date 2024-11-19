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Zelikman
Sony планирует овладеть ещё одной игровой студией, купив Kadokawa Corporation
Последняя владеет FromSoftware, которая выпустила такие игры, как Demon's Souls, Bloodborne, Dark Souls, Sekiro: Shadows Die Twice и Elden Ring.

  Как сообщает издание Reuters, Sony ведёт переговоры о приобретении Kadokawa Corporation, владельца FromSoftware. Два источника сообщают, что сделка может быть завершена в ближайшие недели.

  Как и многие крупные японские компании, Kadokawa имеет долгую историю. Она была основана всего через несколько месяцев после завершения Второй мировой войны. Последняя версия компании возникла в результате слияния с Dwango в октябре 2014 года. Группа в целом располагает несколькими подразделениями для выпуска книг, манги, фильмов, аниме и многого другого. Для PlayStation от Sony важно, что Kadokawa владеет почти 70% акций FromSoftware, студии, создавшей такие игры, как Demon's Souls, Bloodborne, Dark Souls, Sekiro: Shadows Die Twice и Elden Ring. 

  В феврале 2021 года Sony сформировала капитальный альянс с Kadokawa. В августе 2022 года они сделали прямые инвестиции в FromSoftware, увеличив свои доли на около 14%. В тот же период Tencent приобрела 16% акций. В скором времени после этого Хермен Хульст, который на тот момент был главой PlayStation Studios, намекнул на потенциальное сотрудничество с FromSoftware не только в игровой сфере, но и в области экранизаций через подразделение PlayStation Productions.

  Фанатов игр от FromSoftware наверняка интересует, как это возможное приобретение может отразиться на них. Потенциально, Sony могла убрать будущие разработки студии с Xbox, а также отложить их релизы на ПК. Однако, это маловероятно. Успех студии в значительной мере был основан на мультиплатформенной доступности её игр. Более того, Sony уже продемонстрировала свою готовность, примеры с Bungie показывают, что недавно приобретённые студии могут продолжать производить игры и для других платформ.

#sony #консоли #видеоигры #компании #dark souls
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