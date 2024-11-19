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Zelikman
Bloomberg: Европе необходимо будет поднять свои расходы на оборону до 720 млрд долларов в год
Есть опасения, что после прихода Трампа, Евросоюзу придётся самим беспокоиться о своей безопасности

  Согласно отчёту Bloomberg Intelligence, крупнейшим странам Европы, понадобится существенно увеличить свои оборонные бюджеты, чтобы быть готовым к потенциальному столкновению с Россией. Особенно в случае снижения американской помощи после прихода Дональда Трампа.

  Аналитическая группа сообщает, что 15 крупнейшим европейским государствам-членам НАТО, возможно, придется поднять свои военные расходы на 340 миллиардов долларов в год, доведя общую сумму до 720 миллиардов долларов.

  Во время своей предвыборной кампании Трамп заявлял о намерении сократить сотрудничество США с Европой в области безопасности, а на саммите НАТО в начале своего президентства он угрожал выйти из альянса, если союзники не увеличат свои военные бюджеты.

  Доклад был опубликован после предупреждения бывшего президента Европейского центрального банка Марио Драги об ослаблении Европейского союза, если страны-члены не примут немедленные меры для улучшения производительности региона путем увеличения инвестиций. Он отметил, что Европе необходимо расширять свои оборонные промышленные возможности, чтобы обеспечить сохранение основного курса.

  Согласно этому отчёту, Европейским вооружённым силам срочно требуются боевые танки, артиллерийские установки и боевые машины пехоты для наземных войск, а также вспомогательная авиация, включая топливозаправщики, транспортные самолёты и средства противодействия подводным угрозам.

#сша #армия #европа #трамп
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