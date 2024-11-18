Сообщается, что компания получила уже свыше 1,8 миллиона заявок

На Vmall открыт предзаказ трёх вариантов Mate 70: стандартной версии, а также моделей Mate 70 Pro и Mate 70 Pro+. Как указано на сайте, Huawei остановит приём заказов на серию Mate 70 26 ноября, когда состоится праздничный выпуск различных моделей смартфонов. По имеющимся данным, компания уже получила свыше 1,8 миллиона заявок.

Стандартная версия имеет характеристики до 12 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной. Mate 70 Pro предлагает аналогичную конфигурацию. Что касается Mate 70 Pro+, потенциальные клиенты могут выбрать вариант с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти. На задней панели флагманских смартфонов Huawei расположен крупный круглый модуль камер с четырьмя сенсорами и логотипом «XMAGE». В настоящий момент информация о процессорах смартфонов не раскрывается.

Тем не менее, согласно предыдущим сообщениям, ожидается, что Huawei не применит новый Kirin 9100 в стандартной версии из-за нехватки компонентов, а его использование будет ограничено более мощными моделями. Существует информация, что Kirin 9100 будет производиться в массовых объемах на улучшенной 6-нм технологической платформе. Чип будет включать одно ядро Cortex-X1 и тот же графический процессор, что и в Kirin 9000S, выпущенном в прошлом году.

Если вкратце, данный чипсет не установит каких-либо новых рекордов производительности, но его превосходство над предшественником является главным аспектом. В ближайшие дни стоит ожидать более подробной информации о серии Mate 70.