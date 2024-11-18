Компания постепенно освобождает место для выхода на рынок графических процессоров GeForce RTX 50 Blackwell

Графические процессоры GeForce RTX 50 Blackwell от NVIDIA ожидаются в продаже в ближайшие месяцы, что уже стало причиной прекращения производства нескольких высокопроизводительных моделей RTX 4090, 4090D и 4080 SUPER. Теперь же NVIDIA намерена остановить выпуск еще большего числа видеокарт.

По данным форума Board Channels, стало известно, что NVIDIA сигнализировала о намерении прекратить производство графических процессоров GeForce RTX 4070 уже в декабре. Семейство RTX 4070 включает оригинальную RTX 4070, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER. Все эти карты по-прежнему доступны в розничной продаже, в отличие от 4070 Ti и 4080, которые были заменены их «супер» версиями.

Сообщается, что у NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER имеются ограниченные запасы, которые, скорее всего, будут исчерпаны к концу ноября. Производство моделей RTX 4070 SUPER и RTX 4070 завершится в тот же период, и ожидается, что микрочипы будут поставляться до декабря, с последними запасами у AIC, которые будут распроданы к январю, что совпадает с запуском серии RTX 50.

Учитывая, что Черная пятница и новогодние праздники уже близко, можно предположить, что некоторые предложения от розничных продавцов и AIB быстро исчерпают имеющиеся запасы. Существует информация о том, что NVIDIA планирует выпустить RTX 5070 к февралю 2025 года, а сама карта будет представлена на программной презентации CES 2025, которую проведет генеральный директор компании Дженсен Хуанг.