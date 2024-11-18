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Zelikman
Intel выпустит новые видеокарты Arc Battlemage в декабре
Компания планирует опередить NVIDIA и AMD, чтобы получить некоторые преимущество на рынке

  Ранее сообщалось, что новые видеокарты для настольных ПК от Intel могут появиться к концу ноября, совпадая с «Черной пятницей». Тем не менее, согласно сведениям, предоставленным известным датамайнером Томашем Гавронски, ожидается, что Intel выпустит графические процессоры Battlemage следующего поколения в декабре. Эта информация была раскрыта в виде «официального тизера».

  Таким образом, последняя информация может свидетельствовать о том, что релиз Battlemage dGPU от Intel либо перенесён с предполагаемого ноября, либо изначально был запланирован на декабрь. Учитывая, что Intel намерена выпустить свои графические процессоры Xe2 до конца года, компания может рассчитывать на то, чтобы выпустить их раньше, чем новые видеокарты от NVIDIA и AMD. Это даст «Синему гиганту» преимущество в возможности продвижения своих продуктов. 

  В новом сообщении Гавронски представлены подробности о будущем графическом процессоре Intel Xe3 Celestial, который будет полностью интегрирован с появлением нового поколения мобильных чипов Panther Lake. В общем, линейка графических процессоров Intel действительно обещает быть разнообразной, но её успех во многом зависит от Battlemage, который определит, выйдет ли новая серия дискретных GPU. Intel по-прежнему намерена продолжать разработку графических решений, однако, акцент сместится на интегрированную графику, и, возможно, Celestial Xe3 окажется именно в этом сегменте, а не в настольных компьютерах.

  Компания Intel готовится ко второй попытке в сегменте дискретных игровых видеокарт с Arc Battlemage Xe2. Будут представлены более мощные конфигурации, увеличенная скорость памяти и повышенный кэш. Согласно имеющимся утечкам, линейка Battlemage будет основана на 4-нм технологии TSMC и предложит до 32 ядер Xe2, до 16 ГБ памяти и 256-битную шину. Ранее поступали утечки информации о кристаллах видеокарт, таких как BMG-G21, BMG-G10 и BMG-31. Battlemage ожидается к релизу в декабре, в то время как RTX 50 Blackwell от NVIDIA и RDNA 4 от AMD выйдут в январе 2025 года.

#amd #intel #nvidia #видеокарты #технологии #arc battlemage
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