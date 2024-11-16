Сообщается, что модель будет иметь бензиновый и электрический двигатели, а его шасси имеет режим «танкового» разворота.





На выставке в Гуанчжоу компания Chery представила оригинальный концепт под названием Fulwin Jinyun. Это минивэн выделяется уникальным внешним видом, трансформируемым интерьером и седьмым поколением гибридной установки Kungpeng, которая, согласно источникам, обеспечивает запас хода до 2500 километров. О перспективах серийного производства Jinyun пока ничего не сообщается.

Контуры кузова получили более динамичные формы благодаря наклону стоек. Внешний вид концепта заметно отличается от существующих моделей Fulwin, особенно в передней части, где использована оригинальная оптика. Примечательным элементом также является полностью прозрачная задняя дверь, которая обрамлена светодиодными полосами.

Передние сиденья модели Jinyun поворотные, а между рядами расположена вместительная консоль, в которой, возможно, есть раскладной стол. Руль имеет форму штурвала, а панель приборов окружена линией дисплеев.

Движение данного вэна обеспечивается комбинацией двухлитрового бензинового двигателя и электромотора, подробные характеристики которых не раскрыты. Chery также упомянула о высокотехнологичной подвеске концепта, которая может сканировать состояние дороги перед автомобилем и автоматически менять клиренс. Также известно, что шасси Jinyun поддерживает режимы «танкового» разворота и диагонального движения. По одной из версий, с помощью этого концепта Chery намекает на свои планы по выходу на быстро растущий сегмент вэнов в Китае.

Накануне концерн представил фотографии ещё одного нового концептуального автомобиля — электрического универсала, который в своей серийной версии также будет частью линейки Fulwin. Одной из самых выдающихся характеристик модели стала твердотельная батарея, способная обеспечить запас хода до 1500 километров на одном заряде.