Стоимость базовой комплектации составляет 2 995 500 рублей, а за самую продвинутую версию просят 3 395 500 рублей.

«Автозавод Санкт-Петербург» анонсировал начало продаж кроссовера Xcite X-Cross 8 накануне, указав лишь стартовую цену новинки — 2 995 500 рублей. Теперь на официальном веб-сайте бренда представлен полный прайс-лист, который раскрывает не только стоимость других комплектаций, но и их основные отличия. Самая «прокачанная» версия кроссовера будет стоить 3 395 500 рублей.

Как уже сообщалось, базовая версия кроссовера оснастится мотором мощностью 150 лошадиных сил объёмом 1,6 литра, который будет работать в паре с семиступенчатым «роботом» и передним приводом. В стандартной комплектации X-Cross 8 будут присутствовать, к примеру, 18-дюймовые колеса, светодиодные фары, шесть подушек безопасности и рейлинги на крыше. Также установят двухзонный климат-контроль. Мультимедийная система включает два экрана диагональю 12.3 дюйма и камеры кругового обзора, а также шесть динамиков. Также предусмотрены датчики света и дождя, круиз-контроль, система бесключевого доступа и электрорегулировка водительского кресла. Базовая комплектация кроссовера X-Cross 8 будет дополнена системой подогрева сидений.

Средняя комплектация кроссовера стоит 3 295 500 рублей. Версия Enjoy 4WD будет отличаться от базовой наличием полного привода, увеличенным с 51 до 57 литров топливным баком и измененной выхлопной системой — четыре патрубка вместо двух. Также в оснащение добавятся подогрев задних сидений, 8 динамиков и беспроводная зарядка.

Наивысшая комплектация X-Cross 8 называется Techno 4WD. Доплата в этом варианте связана с наличием панорамного люка, двуцветной отделки интерьера, атмосферной подсветки, вентиляцией передних сидений и памятью для настроек кресла и зеркал. Кроме того, переднее пассажирское кресло будет иметь регулировки. Комплект водительских ассистентов включает в себя базовые системы, такие как система экстренного торможения, помощник для подъёма и спуска, а также датчики давления в шинах, дополненные функцией контроля мертвых зон.

По неофициальным сведениям, автомобили появятся у дилеров Xcite в декабре этого года.