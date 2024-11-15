Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
«Автозавод Санкт-Петербург» представил цены на все модификации нового кроссовера Xcite X-Cross 8
Стоимость базовой комплектации составляет 2 995 500 рублей, а за самую продвинутую версию просят 3 395 500 рублей.

  «Автозавод Санкт-Петербург» анонсировал начало продаж кроссовера Xcite X-Cross 8 накануне, указав лишь стартовую цену новинки — 2 995 500 рублей. Теперь на официальном веб-сайте бренда представлен полный прайс-лист, который раскрывает не только стоимость других комплектаций, но и их основные отличия. Самая «прокачанная» версия кроссовера будет стоить 3 395 500 рублей.

  Как уже сообщалось, базовая версия кроссовера оснастится мотором мощностью 150 лошадиных сил объёмом 1,6 литра, который будет работать в паре с семиступенчатым «роботом» и передним приводом. В стандартной комплектации X-Cross 8 будут присутствовать, к примеру, 18-дюймовые колеса, светодиодные фары, шесть подушек безопасности и рейлинги на крыше. Также установят двухзонный климат-контроль. Мультимедийная система включает два экрана диагональю 12.3 дюйма и камеры кругового обзора, а также шесть динамиков. Также предусмотрены датчики света и дождя, круиз-контроль, система бесключевого доступа и электрорегулировка водительского кресла. Базовая комплектация кроссовера X-Cross 8 будет дополнена системой подогрева сидений.

  Средняя комплектация кроссовера стоит 3 295 500 рублей. Версия Enjoy 4WD будет отличаться от базовой наличием полного привода, увеличенным с 51 до 57 литров топливным баком и измененной выхлопной системой — четыре патрубка вместо двух. Также в оснащение добавятся подогрев задних сидений, 8 динамиков и беспроводная зарядка.

  Наивысшая комплектация X-Cross 8 называется Techno 4WD. Доплата в этом варианте связана с наличием панорамного люка, двуцветной отделки интерьера, атмосферной подсветки, вентиляцией передних сидений и памятью для настроек кресла и зеркал. Кроме того, переднее пассажирское кресло будет иметь регулировки. Комплект водительских ассистентов включает в себя базовые системы, такие как система экстренного торможения, помощник для подъёма и спуска, а также датчики давления в шинах, дополненные функцией контроля мертвых зон.

  По неофициальным сведениям, автомобили появятся у дилеров Xcite в декабре этого года.

#россия #автомобили #рынок #xcite x-cross 8
+
Написать комментарий (0)
ВСУ планируют усилить позиции до 20 января, чтобы убедить Трампа поддержать Киев
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай представил истребитель шестого поколения White Emperor B
31
Military Watch: Россия получила от КНДР сверхтяжёлые артиллерийские системы
5
Госдума РФ напоминает всем любителям игры S.T.A.L.K.E.R. 2 о возможной уголовной ответственности
46
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
49
Опубликован список устройств Xiaomi, которые обновятся до HyperOS 2.0
2
Представлены игровые смартфоны серии RedMagic 10 Pro с процессором Snapdragon 8 Elite
+
Всё больше экспертов говорит о скором закате эры ИИ и схлопывании мыльного пузыря умных алгоритмов
27
«Калашников» отправил в армию уникальные машины КПМ 9В871-9 для тестирования ПТРК
2
В ОАЭ провели тест-драйв собранного в Дубае автомобиля российской премиальной марки Aurus
2
«Народный ОПК» России готовится покорить мировой рынок: проекты становятся легальными
2
OnePlus 13 получает функцию «макросъемки» с обновлением программного обеспечения
+
Российские войска применяют захваченные БМП M-2 Bradley против ВСУ
+
Американцы выступают против тайваньских работников на заводе TSMC в Аризоне
1
Смартфон среднего класса Samsung Galaxy A36 может получить улучшенную селфи-камеру
+
Сообщается, что Infinix, Itel и Tecno покидают рынок складных смартфонов из-за неопределенности
3
Подразделения пресекли попытку украинских войск вырваться из окружения в районе Ольговского леса
+
NVIDIA выпускает обновление драйвера GeForce 566.14, оптимизирующее DLSS и исправляющее ошибки
3
Норвежские спутники зафиксировали погрузку российской ракеты «Булава» на подлодку
1
Resident Evil 9 будет иметь много общего с четвёртой частью
2
Новый математический тест FrontierMath поставил в тупик все передовые ИИ-модели и кандидатов наук
+

Популярные статьи

"Джокер: Безумие на двоих" (Психи тоже любят) - краткий обзор позорного безумия
6
Тестирование самых дешевых процессоров на Zen 5 - потянут ли они новые игры
38
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
41
Фильм Командир эскадрильи (Wing Commander 1999) - немного забытой фантастики
7
ТОП-9 материнских плат стоимостью до 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
11
Почему SSD не способны вытеснить HDD, и какой накопитель выбрать для дома, сервера и видеоигр
13
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
31
Тестирование графики VIA Chrome9 HD и процессора VIA C-7D на материнской плате ASRock PV530A-ITX
10
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-750BM
5
Как сделать установочный пакет для Linux в формате Installer-SH
144

Сейчас обсуждают

Anton1978
16:32
RTX3070 полное гавно...Какие 50 кадров она может обеспечить)))Смешно читать...
PS5 Pro значительно проигрывает игровому ПК с RTX 4070 в качестве графики
Александр Сечков
16:27
Во всех? Это слишком громкое заявление 😁. Статистики до сих пор нет.
MSI расследует инцидент со сгоревшим AMD Ryzen 7 9800X3D на материнской плате MAG X870 Tomahawk WIFI
Роман Иванов
16:26
то есть ещё надо впн докупать к твоей шляпе?
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Роман Иванов
16:25
Ну там в том гробу гвоздей много, но и этот вобъём с удовольствием. Спасибо )
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Александр Сечков
16:25
Заплатку и для амд тут недавно прихреначили. Спешат с выпуском все. Это ненормально, но ожидаемо. А 13,14 уже починили, лучше поздно чем никогда )))
MSI расследует инцидент со сгоревшим AMD Ryzen 7 9800X3D на материнской плате MAG X870 Tomahawk WIFI
Dante1980
16:25
мне нравится ваш подход. а давайте посмотрим ценник на 4070 на старте продаж, а не их излете? Счас барыги наедятся, рынок насытится и будет все как всегда. Буд то вчера родились
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Dimkovski
16:24
ключик за 100рублей через 2 дня после релиза со всеми будущими обновлениями и патчами
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Degit22
16:24
Давно уже все книги скормили и весь доступный интернет. Бьются над общим ИИ чтобы он генерировал специальные ИИ под конкретную задачу.
Всё больше экспертов говорит о скором закате эры ИИ и схлопывании мыльного пузыря умных алгоритмов
Роман Иванов
16:24
А зачем мне взломанная сонька, если есть нормальный комп? Ты или трусы одень или крестик сними. Твоё "творчество" на ресурсе известно уже каждой собаке. И оценки читателей за твоё пописАние прямо и чё...
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Dante1980
16:23
мне надо повторить предыдущую статью? https://overclockers.ru/blog/Dante/show/190867/Vsya-pravda-o-PS5-Pro-razbiraem-ljubimye-vbrosy-ot-nizhnego-interneta-pro-novuju-konsol-Sony
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем