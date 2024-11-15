По имеющимся данным, более 50 мышин сумели заработать после чистки и обслуживания. Практически все из них были выпущены до 2000 года





По меньшей мере один автомобиль смог избежать полного разрушения после урагана Дана, который обрушился на Валенсию. Стихийное бедствие произошло в Испании в конце октября. Речь идёт о Mercedes-Benz в кузове W123. Несмотря на то что он оказался на совершенно затопленной стоянке, ему удалось завестись после нормализации обстановки, сообщает портал La Escuderia.

Ураган Дана причинил значительный ущерб, в том числе он привел к человеческим жертвам. По предварительным оценкам, около 100 тысяч транспортных средств пострадали от его последствий. Известно, что как минимум 54 машины смогли заработать после чистки и обслуживания, и почти все из них были выпущены до 2000 года.





Тем не менее, все «оживали» после того, как попадали в сухие условия. Двигатель 123-й модели Mercedes-Benz запустили прямо на парковке, где был застигнут стихией, что позволило автомобилю покинуть это место. На видео можно заметить, что кузов полностью покрыт грязью, поэтому трудно оценить степень повреждений. Стоит отметить тот факт, что Mercedes-Benz в кузове W123 уже давно считается одной из самых надёжных и долговечных моделей в мире, и показанный случай лишь подтвердил это.