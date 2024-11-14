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Zelikman
Минпромторг обновил перечень рекомендованных автомобилей для госслужащих
В него добавили модели Lada Aura и Xcite X-Cross 8

  Минпромторг снова обновил список транспортных средств, произведённых в Российской Федерации, рекомендованных для эксплуатации государственными служащими. На этот раз в перечень были добавлены две модели — Lada Aura и Xcite X-Cross 8, как информирует пресс-служба ведомства.

  Список транспортных средств, которые советуют чиновникам для служебных нужд, начали составлять в 2023 году по указанию президента страны Владимира Владимировича Путина. В него входят машины с российским VIN, которые собираются на территории страны в рамках специальных инвестиционных контрактов и, благодаря этому, считаются отечественными.

  Список периодически обновляется — в последний раз дополнение перечня произошло летом. В настоящее время он включает уже 45 позиций от 14 брендов, представляющих как российские, так и китайские компании. Обновление списка, очевидно, связано с появлением новых моделей на рынке. Например, Lada Aura ожидается в свободной продаже уже в этом месяце, её цена будет варьироваться от 2,6 до 2,8 миллиона рублей. Дебют модели Xcite X-Cross 8 также запланирован на ближайшее будущее, хотя на данный момент её ещё не разместили на официальном сайте.

#россия #автомобили #транспорт #рынок #lada aura #xcite x-cross 8
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