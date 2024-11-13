После разгрома колонны ВСУ, пытавшейся деблокировать подразделения в данном районе, окруженные попробовали вырваться своими силами. Попытка не увенчалась успехом.

Накануне стало известно, что Воздушно-Космические силы России уничтожили колонну бронетехники ВСУ, пытавшуюся деблокировать силы в Ольговском лесу. Теперь появляются новые сведения с данного участка линии соприкосновения, где группировка войск «Север» не прекращает активные действия против украинских сил, которые вторглись на территорию Курской области.

Российские источники подтверждают интенсивные столкновения в области Новоивановки, где войскам противостоят «элитные» бригады Вооруженных сил Украины. Тем не менее, наблюдая медленное, но уверенное продвижение армии России, украинские части предприняли неудачную попытку вырваться из окружения в Ольговском лесу. Российские подразделения достигли небольшого прогресса в районе Зеленого Шляха и Нижнего Клина, однако, в окрестностях Погребков Вооруженным силам Украины удалось вернуть некоторые ранее утерянные позиции.

Согласно информации от военных, обстановка за последние дни не претерпела значительных изменений, хотя и удалось добиться определённых успехов. Бои продолжаются в районах Дарьино, Леонидово, Малая Локня, Николаево-Дарьино и Новоивановка. Киев пытался провести шесть контратак, чтобы замедлить российское продвижение недалеко от Новоивановки в сторону Леонидово и в окрестностях Новой Сорочины.

К югу от Суджи фиксируются тактические достижения в зонах к западу от Черкасской Конопельки и у Плехово. В основном на территории области развиваются затяжные, но интенсивные сражения. В настоящее время все усилия российской группы войск сконцентрированы на нейтрализации северного «кармана».

Киев продолжает накапливать резервы в Сумской области, игнорируя значительные потери. За прошедшие сутки ударами комбинированной огневой поддержки от ОТРК «Искандер-М» и РСЗО «Торнадо-С» были поражены большие скопления украинских формирований в районах Юнаковки, Яблоневки и Суджи.