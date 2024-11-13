Речь идёт об увольнении 1000 человек

По информации, предоставленной сотрудниками компании, Advanced Micro Devices начинает сокращение штата работников по всему миру. AMD подтвердила данное сообщение после появления ряда анонимных публикаций в сети. В настоящее время компания активно развивает сферу искусственного интеллекта через ряд приобретений и выпуск ускорителей, намереваясь финансировать эти покупки с помощью комбинации заёмных и собственных средств.

Согласно данным, которые появились в сети и затем были подтверждены самой компанией, увольнения затронут приблизительно 4% от общего числа работников AMD. Это известие стало неожиданностью для некоторых пользователей в обсуждениях, в то время как другие отметили, что слышали аналогичные истории. Сокращения в AMD произошли на фоне значительных сокращений в её более крупном конкуренте, Intel Corporation. В отличие от AMD, Intel испытывает трудности с поддержанием прибыли и понесла убытки в последних двух кварталах.

Слухи о возможных увольнениях в AMD начали распространяться после противоречивого отчета о доходах за третий квартал, который вызвал панику на фондовом рынке. С момента публикации отчета акции компании упали на 13,6%. Несмотря на то что выручка и прибыль выросли на 17% и 34% соответственно, прогнозируемая выручка в 7,5 миллиарда долларов на текущий квартал не соответствовала ожиданиям аналитиков, которые предсказывали 7,54 миллиарда долларов.

В отчете AMD также отмечено значительное сокращение доходов от игрового сегмента. По итогам квартала выручка от игр упала на рекордные 69% по сравнению с прошлым годом, составив всего 462 миллиона долларов. В результате, операционная прибыль подразделения фактически спала до уровня убытков, уменьшившись на 96% и составив лишь 12 миллионов долларов, в то время как в предыдущем квартале она достигала 208 миллионов долларов. AMD объяснила этот спад доходов от игровых видеокарт, в первую очередь, «снижением поступлений от заказов на полупроводники».

Судя по всему, разочаровывающие итоги третьего квартала побудили компанию к увольнениям. Согласно информации от самой AMD и обсуждениям на различных интернет-платформах, компания начинает сокращение штатов. В некоторых публикациях упоминается увольнение около 1000 сотрудников, что составляет 4% от 26 000 работников AMD.