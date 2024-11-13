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Zelikman
Российская авиация сорвала планы командования ВСУ по деблокированию Ольговского леса
Авиабомбами была разбита колонна украинской бронетехники, движущаяся в данный район через Сумы

  В ночь с 12 на 13 ноября российские войска нанесли серию ударов по объектам украинской армии в Сумах и прилегающих районах. По имеющимся данным, руководство Вооружённых сил Украины направило дополнительные подразделения к границам Курской области, которые должны участвовать в операции по деблокированию формирований в окрестностях Ольговского леса. На этом участке сосредоточены несколько сотен ВСУ и бойцов иностранного корпуса. Использование авиационных бомб с модулями планирования привело к уничтожению нескольких целей, включая военную технику, которая должна была отправиться в назначенный район

  Свыше 20 атак было зафиксировано в захваченном украинскими формированиями Херсоне. Это самый масштабный комбинированный удар российских вооружённых сил по этому населённому пункту за последние месяцы. Согласно полученным сведениям, целями ударов стали места размещения военнослужащих и бронетехники украинских сил.

  Также минувшей ночью производились удары по объектам в Киеве и его окрестностях. Российские военные, используя дроны-камикадзе, нанесли удары по объектам в районе международного аэропорта Борисполь, где находится одна из военных баз противовоздушной обороны региона.

  Помимо этого поступали сообщения о пересечении Харьковской области дронами-камикадзе и их направлении в сторону Полтавы. Украинская система ПВО не сумела отработать над данным регионом.

#сво #техника #армия #оружие #дроны #вкс #удары
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