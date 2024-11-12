Флагманский кроссовер X-Cross 8 отличается большими размерами и двигателем мощностью 150 лошадиных сил

«Автозавод Санкт-Петербург» в конце октября представил вторую модель своего бренда Xcite — кроссовер X-Cross 8. На официальном сайте компании информацию о новинке еще не разместили, и цены также не объявлены. Тем не менее, по данным издания «Китайские автомобили», кроссоверы уже доступны у дилеров, которые раскрыли максимальную стоимость X-Cross 8 — она составит 3 399 000 рублей.

Пока неизвестно, сколько будет вариантов комплектации для X-Cross 8. У младшей модели X-Cross 7 предлагаются две версии: Enjoy и Techno, стоимость которых составляет 2 499 000 и 2 636 000 рублей соответственно. Аналогичный по размерам Chery Tiggo 8 Pro Max с полным приводом стоит значительно дороже — от 3,8 миллиона рублей.

Существенное увеличение цены новинки по сравнению с уже существующей моделью объясняется её большими размерами и изменённой силовой установкой. Флагманский X-Cross 8 станет первой моделью марки с полным приводом. Он также будет оснащён более мощным двигателем — 1,6-литровой турбированной четвёркой с отдачей 150 лошадиных сил. Представители петербургского завода пока не сообщали дату начала продаж.

Ещё одну модель с цифрой «восемь» планирует представить на российском рынке другой завод из столицы. В конце этого года ожидается запуск массового производства кроссовера «Москвич 8», который будет немного больше и мощнее, чем X-Cross 8.