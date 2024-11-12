Об этом сообщил координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев

Вооруженные силы Российской Федерации произвели точечный удар по пункту дислокации украинских подразделений в Харькове, о чем рассказал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев на своем Telegram-канале.

По актуальным данным, полученным от подпольщиков, российская армия атаковала военную базу в одном из районов Харькова вчерашним вечером. Изначально сообщалось об обстреле с использованием ракет, но позже появилась информация о применении фугасных авиационных бомб с модулями планирования. В результате удара украинские военные понесли значительные потери среди личного состава, как ликвидированными, так и раненными. В районе происшествия активно работали машины скорой помощи и пожарные службы. Лебедев также учитывает данные, полученные от местных жителей после удара.

Согласно имеющимся сведениям, результатом работы российской авиации по расположению Вооружённых сил Украины стали приблизительно 70 бойцов ликвидированными и почти 100 раненными. Разбор завалов идёт и в настоящее время, так что цифры могут измениться.

Также осуществлён удар по колонне украинской бронетехники в пригороде Харькова. Технику подготовили к отправке на передовую под Волчанск, но осуществить запланированное не удалось — на место сбора прилетели ФАБы. На данный момент информации с результатами по этому инциденту ещё нет.