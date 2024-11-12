Эксперты считают, что криптовалюта может достичь цены в 100 тысяч уже до конца текущего года

Bitcoin достиг очередной вершины, на этот раз преодолев отметку в 86 500 долларов. Судя по динамике, позитивный запал на рынке до сих пор не иссяк, и в ближайшем времени можно будет увидеть и более впечатляющие цифры.

Однако, по мнению аналитиков, это могут быть лишь первые рубежи. По мнению большинства экспертов у первой цифровой валюты есть все шансы перешагнуть через отметку в 100 000 долларов ещё до конца текущего года. Причём уже в следующем году позитивных новостей для крипторынка может оказаться ещё больше.

Эксперты считают, что приход к власти Дональда Трампа с его командой откроет перед цифровыми активами новые просторы. Во-первых более мягкое регулирование. Скорее всего свой пост председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США покинет Гари Генслер. Представитель демократической партии является ярым противником криптоиндустрии, считая её угрозой стабильности финансовой системы.

Одним из первых кандидатов на месте Генслера рассматривают Хестера Пирса, являющегося сторонником развития инновационных технологий. Он выступает за более открытое и мягкое регулирование, позволяющее индустрии расти. Такая рокировка могла бы стать ещё одним толчком для цены BTC.

Также не стоит забывать, что индустрия не так давно получила инструмент, которого никогда ранее не было — Bitcoin-ETF. Это говорит о присутствии на рынке таких гигантов, как BlackRock и Fidelity. Теперь клиенты данных фондов смогут без труда торговать BTC, чего не было на прошлом «бычьем рынке» в 2021 году.

Ну и свою роль играет минувший халвинг, сокративший вдвое добычу новых монет, что в свою очередь сократило предложение со стороны майнеров. Однако, на рынке всегда есть опасность появления «Черного лебедя», так что будем следить за событиями.