Новоизбранный президент намерен повысить пошлины на ввоз автомобилей и внести изменения в политику по выбросам парниковых газов

Американские производители автомобилей предполагают, что в период правления Трампа могут появиться новые пошлины на автомобили, импортируемые из Мексики и других государств. Кроме того, они не исключают возможность отмены ранее введенных мер поддержки, которые способствовали развитию сектора электромобилей, как сообщили источники Reuters.

Трамп ранее заявлял, что сразу после своего вступления в должность президента он займется пересмотром норм, установленных Агентством по охране окружающей среды США и министерством транспорта. Новый президент не исключает, что возможны сокращения или полное устранение налогового вычета для покупателей электромобилей и других субсидий.

Такой подход поспособствует производству внедорожников и грузовиков с газовыми моторами, но может поставить под сомнение многомиллиардные инвестиции в электромобили. Ассоциация транспорта с нулевыми выбросами, в которую входят компании, такие как Tesla, Rivian, Lucid и LG, в среду заявила о намерении сотрудничать с Трампом и акцентировала внимание на значимости следующих четырех лет для успешного внедрения экологически чистых технологий.

Среди других инициатив Трампа значится отмена полномочий Калифорнии самостоятельно устанавливать стандарты по вредным выбросам. Этот штат имеет более строгие нормы по сравнению с остальными. Во время своего первого срока Трамп лишил Калифорнию права проводить свою политику в области выбросов парниковых газов, однако, Байден впоследствии восстановил это право.

Трамп не раз подчеркивал свои планы ввести 200-процентные пошлины на автомобили из Мексики, что также может повлиять на автомобили из Европы и Азии. Он намерен усилить контроль над импортом китайских автомобилей, но при этом готов рассмотреть возможность строительства китайских производств в США.