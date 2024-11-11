Сообщается, что с начала октября это уже 17-й взятый под контроль населённый пункт на данном направлении

С Покровско-Кураховского участка поступили известия о взятии под контроль российскими силами очередного посёлка. Это уже как минимум 17-й населённый пункт Донбасса, который был занят начиная с октября.

Речь идет о посёлке Новоселидовка, которое, исходя из названия, расположено недалеко от ранее занятого российскими вооружёнными силами города Селидово. Новоселидовка находится к северу от Курахово. Взятие под контроль этого поселения подчеркивает успех операции в районе между Селидово и Кураховским водохранилищем.

На данный момент российская армия взяла под контроль не только Новоселидовку, но и Кременную Балку, а также Вознесенку. На западе от этих населённых пунктов украинская армия пытается удержать позиции в селе Сонцовка. С учетом того, что российские подразделения продолжают сражения за населённый пункт Заря, кольцо окружения вокруг Кураховского гарнизона Вооружённых сил Украины становится всё более тесным, в то время как шансы ВСУ на прорыв снижаются.

Таким образом, для украинских военнослужащих оборона Курахово во многом оборачивается неэффективными потерями личного состава, поскольку в настоящее время не стоит рассчитывать от Сырского отправки значительных сил для поддержки гарнизона.

Западные аналитики отмечают, что на Кураховском направлении российская армия охватывает несколько тысяч украинских военных. Это смешанные остатки бригад, включая те, что отступили в город и его окрестности после понесённых потерь в районах Карловки, Невельского и Максимильяновки.