Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Zelikman
Российская армия взяла под контроль населённый пункт Новоселидовка в ДНР
Сообщается, что с начала октября это уже 17-й взятый под контроль населённый пункт на данном направлении

  С Покровско-Кураховского участка поступили известия о взятии под контроль российскими силами очередного посёлка. Это уже как минимум 17-й населённый пункт Донбасса, который был занят начиная с октября.

  Речь идет о посёлке Новоселидовка, которое, исходя из названия, расположено недалеко от ранее занятого российскими вооружёнными силами города Селидово. Новоселидовка находится к северу от Курахово. Взятие под контроль этого поселения подчеркивает успех операции в районе между Селидово и Кураховским водохранилищем.

  На данный момент российская армия взяла под контроль не только Новоселидовку, но и Кременную Балку, а также Вознесенку. На западе от этих населённых пунктов украинская армия пытается удержать позиции в селе Сонцовка. С учетом того, что российские подразделения продолжают сражения за населённый пункт Заря, кольцо окружения вокруг Кураховского гарнизона Вооружённых сил Украины становится всё более тесным, в то время как шансы ВСУ на прорыв снижаются.

  Таким образом, для украинских военнослужащих оборона Курахово во многом оборачивается неэффективными потерями личного состава, поскольку в настоящее время не стоит рассчитывать от Сырского отправки значительных сил для поддержки гарнизона.

  Западные аналитики отмечают, что на Кураховском направлении российская армия охватывает несколько тысяч украинских военных. Это смешанные остатки бригад, включая те, что отступили в город и его окрестности после понесённых потерь в районах Карловки, Невельского и Максимильяновки.

#сво #армия #бои #наступление #днр
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стоимость монеты Hamster Kombat взлетела на 270% всего за сутки на фоне роста BTC
+
Завод MAN в Санкт-Петербурге сменил название на «Романов» и в декабре представит новый грузовик
+
Легенда бокса Майк Тайсон выходит на ринг.
+
Синоптик «Фобос»: метеорологическая зима в Москве начнется не раньше конца ноября
+
В Китае стартовал мегапроект по созданию самой крупной солнечной электростанции мощностью 8 ГВт
+
Планы AMD на 2025–2026 годы: новые Ryzen APU, Strix Halo, Fire Range, Krackan и серия Radeon RX 8000
+
SsangYong официально возвращается в Россию под новым брендом KG Mobility
+
TSMC получила запрет на развертывания производства 2-нм чипов за пределами Тайваня
+
Оптоволоконный дрон "Князь Вандал Новгородский" поразил M1 Abrams в Курской области
+
NYT: Россия собрала 50-тысячную группировку в Курской области, включив в неё северокорейские войска
+
WSJ: США передадут Киеву дефицитные зенитные ракеты Patriot и NASAMS количеством 500 единиц
+
Автор канала JerryRigEverything проверил на прочность обычную версию iPhone 16
+
«Газпром» продал принадлежавшие ему 34% акций Latvijas gaze
+
Marvel пытается вернуть величие - Кевин Файги анонсировал возвращение культовых героев
+
Эксперт Смоленко: Российские удары по "Мотор-Сич" и "Южмашу" прервали ракетную программу Киева
+
В 2025 году в Москве завершат строительство двух крупных мостов через реку Москву
+
В Geforce Now с 2025 года вводится почасовой лимит
+
Российские ученые анонсируют создание летающих беспилотных грузовиков для нефтяной отрасли
+
Конец эпохи: Steam прощается с двумя версиями Windows
+
СМИ: США начали поставлять на Украину усовершенствованные противорадиолокационные ракеты AGM-88E
+

Популярные статьи

Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты
+
Итоги гоночного уик-энда 9-10 ноября
+
Жизнь после радиации — почему японские города смогли возродиться, а Чернобыль стал зоной отчуждения
+
ТОП-9 суперкулеров для процессоров Intel и AMD, актуальных в 2024 и 2025 году
+
Почему тесты видеокарт и процессоров почти бесполезны, и можно ли собрать игровой ПК за 100 000р
+
11 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный привод окон и массажное кресло Сяоми
+
Какой будет новая команда Трампа и как он планирует управлять страной во второй раз
+
История ТОС-1А «Солнцепек» — разрушительная мощь и уникальные технологии
+
Биткоин добрался до $80 тыс, но через год может стоить и все $200 тыс, если аналитики окажутся правы
+
Как заставить видеокарты Radeon RX 5700 XT и GeForce GTX 1080 Ti тянуть новые игры в 1080p@60 fps
+

Сейчас обсуждают

Kaabar
07:35
Цукерберг: - ок, куплю мегаяхту..
За последние 5 лет самолёты миллионеров и политиков привели к увеличению выбросов СО2 на 46%
Ezdiumno_ru
07:34
Так округлые края (как в заголовке) или углы (как в тексте). Перемешали все в кашу. Да и размеры в дюймах криво смотрятся на русскоязычном ресурсе. Вы уж определитесь. :)
Galaxy S25 Ultra получит круглые края, четыре расцветки и основной 1-дюймовый 200 МП сенсор
Дима Черкаска
07:18
Из за 80к не обеднеют)
В ходе апгрейда, блогер неудачно снял крышку с клиентского Ryzen 9 9950X за 80 000 рублей
Roditch
07:04
DDR5 уже несколько лет как вышла...
Процессоры AMD Zen 6 сохранят совместимость с сокетом AM5 и выйдут до середины 2027 года
Roditch
07:00
Статья про то, как виртуально собрать комп для игр ориентируясь на всё самое дорогое из прайса.
«Как тебе такое, Илон Маск» — собираем мощнейший игровой компьютер за 650000 рублей
Alex Z
06:54
хохлы заплатят репорации
Удар ФАБ-3000 по позиции ВСУ в Курской области "зачистил" территорию площадью 1 квадратный километр
Феодосий Иванов
06:53
Майкрософт: Вы наконец то накопили деньги со столовки и собрали себе пк? Молодцы! А он поддерживает вин11? Нет?! Фуу! Просто выкеньте это дерьмо, и купите новое, и пофиг, что вы не можете.
Microsoft больше не приветствует установку Windows 10 и рекомендует перейти на Windows 11
Владимир Селезнёв
06:50
Какие чипсеты на ам4 не поддерживают 5800 3d скажем? Даже b350 у меня такой камень работает. Всё ограничение было связано с самой ёмкостью памяти Биос, куда на бюджетных матерях влезало ограниченное к...
Процессоры AMD на базе Zen 6 сохранят совместимость с AM5 и выйдут не ранее конца 2026 года
Эдуард Кузнецов
06:46
Чуют где прибыль.
Европейские ритейлеры распродали запасы процессоров AMD Ryzen 9800X3D за несколько часов
Эдуард Кузнецов
06:41
Они ниже по списку, не вместились просто.
В Tom's Hardware назвали 13 лучших процессоров для игр в ноябре 2024 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем