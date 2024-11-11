По имеющимся данным, в Россию разрешено отправлять «мягкие гибриды»

Японские власти обновили ограничения на экспорт гибридных автомобилей в Россию, введённые летом прошлого года. Как сообщает «РБК Приморье» со ссылкой на одного из участников рынка, новый запрет больше не касается «мягких гибридов».

Глава одной из компаний на Дальнем Востоке, занимающейся импортом автомобилей из Японии, сообщил изданию, что это изменение можно рассматривать не как смягчение, а скорее как уточнение текущих санкций. Первоначально ограничения не затрагивали автомобили с мягкогибридными приводами, однако, японские экспортеры решили перестраховаться. В условиях снижения объемов поставок были внесены дополнительные разъяснения.

Таким образом, в Россию разрешено вывозить только определенный тип электрифицированного транспорта. Мягкие гибриды отличаются от других моделей своим электрическим устройством: в них используется компактный электромотор, который выполняет функции как стартера, так и генератора, и обычно не позволяет передвигаться исключительно на электрической тяге. Кроме того, такие гибридные автомобили не имеют возможности подзарядки аккумулятора от внешнего источника.

Издание сообщает, что новые разъяснения позволяют поставлять в Россию электромобили не только японского производства, но и от ряда европейских брендов, которые доступны на местном рынке. При этом такие автомобили, как Mercedes-Benz и Audi, могут быть оснащены правым рулем.

9 августа 2023 года японские власти ввели запрет на экспорт в Россию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания объемом более 1,9 литра, а также на поставки гибридов и электрокаров. Вследствие этого объем ввоза автомобилей через Дальний Восток значительно сократился, однако, к лету 2024 года таможенные органы сообщили о восстановлении поставок до уровня, предшествующего введению санкций.