По словам финансового директора Sony, высокая цена не помешала реализации устройств

В интервью, которое получило издание Nikkei Asia, финансовый директор Sony Хироки Тотоки поделился текущей ситуацией с PS5 Pro, вышедшей 7 ноября. Он заявил, что продажи PlayStation 5 Pro идут очень успешно, даже превосходя ожидания.

В интервью, где он также выступает в роли главного операционного директора, Тотоки сказал, что PS5 Pro «показывает немного лучшие результаты», чем PS4 Pro за такой же период в 2016 году.

«Это продукт высокого класса, ориентированный на основных клиентов, поэтому мы изначально не планировали масштабных продаж. У меня сложилось впечатление, что продажи продукта немного выше, чем предварительные заказы PS4 Pro за тот же период, поэтому я не думаю, что это негативно сказывается на плане продаж», — сообщил Тотоки.

Он также подчеркнул, что Sony не планировала «высокие объемы продаж» при запуске этой консоли. Однако аналитики обратили внимание на странность утверждения, что финансовый директор компании просто «имеет впечатление», будто консоль продаётся успешно.

Перед выходом PS5 Pro возникло несколько нюансов, которые, по мнению многих, могли негативно сказаться на продажах новой приставки. Прежде всего, стоит упомянуть цену. PS5 Pro, стоящая 700 долларов, стала одной из наиболее дорогих приставок, выпущенных за долгий период, однако, похоже, это не представляет собой серьезной проблемы.

Помимо этого, пользователи выражали тревогу по поводу того, что новая консоль не будет иметь «значительной ценности», чтобы оправдать необходимость в обновлении. Хотя технические характеристики впечатляют, многие не будут стремиться приобрести новинку лишь ради незначительного увеличения кадров или небольшого повышения четкости изображения на своей консоли.