Старшая модель будет иметь 16 ГБ видеопамяти, 256 бит и теплопакет 175 Вт

Bilibili представил первые сведения о мобильных версиях графических процессоров AMD Radeon RX 8000, которые будут основаны на архитектуре RDNA 4. Согласно доступной информации, в линейке предполагается наличие как минимум четырех моделей, среди которых:

R25M-E6 (Navi 48) — 16 ГБ/256 бит R25M-E4 (Navi 48) — 12 ГБ/192 бита R25M-P6 (Navi 44) — 8 ГБ/128 бит R25M-P4 (Navi 44) — 8 ГБ/128 бит

Первые два SKU заменят графические процессоры Radeon RX 7900M (Navi 31) и RX 7800M (Navi 32). R25M-E6 будет оснащен 16 ГБ памяти с 256-битной шиной и тепловым пакетом в диапазоне от 80 до 175 Вт. Второй, R25M-E4, получит 12 ГБ памяти и 192-битную шину с аналогичным TDP от 80 до 175 Вт. Что касается архитектуры, можно предположить, что эти два решения основаны на графическом чипе Navi 48, причем первый использует вариант XT, а второй — XL.

Скорее всего, следующими на рынке появятся два Navi 44, которые заменят начальные графические процессоры RX 7600M XT и RX 7600M, построенные на архитектуре RDNA 3 (Navi 33). Новые устройства, R25M-P6 и R25M-P4, будут обладать памятью объемом 8 ГБ с 128-битной шиной и диапазоном TDP от 75 до 150 Вт для более мощного "XT", а для "XL" - от 50 до 130 Вт.

Нет ясности относительно того, сохранят ли мобильные версии графических процессоров RDNA 4 такую же скорость работы памяти, как их настольные аналоги, однако, предполагается, что последние будут комплектоваться памятью GDDR6 с пропускной способностью 18, 19 и 20 Гбит/с.

Ранее Benchlife сообщал о четырех модельных вариантах, все из которых принадлежат к семейству настольных ПК. Главное отличие прослеживается в суффиксах "D" и "M": первый указывает на настольные системы, а второй — на мобильные устройства.



