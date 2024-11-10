По информации инсайдера, она может оказаться вдвое быстрее по сравнению с Radeon 800M

В видео под названием «Перспективы платформы 2025» инсайдер «Golden Pig Upgrade» представил свежие данные о Strix Halo. Это, вероятно, первое видео, в котором AMD анонсирует новую серию 8000 для обозначения iGPU Radeon нового поколения. Известно, что в сегменте интегрированной графики AMD произошли существенные изменения как в скорости работы, так и в обозначениях. Серия Vega уступила место Radeon 600M, после чего была обновлена до Radeon 700M и Radeon 800M, которые теперь входят в состав новых ноутбуков и мини-ПК.

По утверждению инсайдера, предстоящая платформа Strix Halo выведет на рынок новую систему обозначения графических процессоров, имеющую важные причины для этого. Серия Halo предполагается с значительно усовершенствованным графическим процессором RDNA3.5, который теперь включает от 16 до 40 вычислительных блоков — это более чем в два раза превышает показатели Strix Point.

Согласно новым данным, самый мощный интегрированный графический процессор Halo с 40 вычислительными блоками будет обозначаться как Radeon 8060S, в то время как модель с 32 вычислительными блоками получит наименование Radeon 8050S. Информация о модели с 16 блоками пока отсутствует.

Причиной, по которой в следующем году интегрированные графические процессоры будут названы именно так, является предстоящий запуск серии Radeon RX 8000, который запланирован на начало 2025 года. Стоит отметить, что за iGPU не будут закреплены обозначения RX, и они не будут использовать архитектуру RDNA4, как это делается для дискретных видеокарт.

Утечка информации также представила новые сведения о процессоре Ryzen AI Max 380, который предполагается как имеющий всего 6 ядер Zen5 и неизвестную конфигурацию графического процессора с 16 вычислительными блоками. Этот продукт будет демонстрировать более низкие характеристики самого чипа по сравнению со Strix Point, но его встроенный графический процессор будет иметь схожую конфигурацию. Тем не менее, новый SKU Halo может показать большую скорость в игровых тестах, принимая во внимание, что серия Max ориентирована на более высокий уровень энергопотребления — свыше 50 Вт.