В ходе эксплуатации паста стёрла всю информацию, записанную на IHS

После недавних проблем с нестабильностью процессоров Intel, вызвавших новый скандал в индустрии, некоторые пользователи столкнулись с низким качеством обслуживания RMA от "Синего гиганта". При этом большинство подобных запросов оказалось вполне обоснованными. Ранее стало известно о случаях, когда Intel не смогла обработать требование на замену процессора, и в одном из случаев клиент получил обновлённую модель в качестве компенсации за RMA, что подчеркивает отставание службы поддержки от необходимых стандартов.

Теперь новый отчет HKEPC сообщает, что Intel отклонила запрос на возврат процессора Core i9-14900K, который пострадал из-за проблем с его работой. Несмотря на следование всем юридическим требованиям, представители компании не удовлетворили запрос пользователя. В ходе дальнейшего расследования выяснилось, что отказ связан с использованием жидкого металла в качестве термопасты, который чаще применяется для разгона. Запрос был отправлен в магазин Synnex в Гонконге, и там сообщили, что Intel прекратила дальнейшую поддержку.

Компания Synnex сообщила, что применение жидкого металла на IHS привело к повреждению поверхности, из-за чего невозможно разглядеть идентификационные данные продукта и серийный номер. Это обстоятельство не соответствует ключевым условиям Intel для запроса на возврат товара. Стоит заметить, что компания Intel официально утверждает, что использование жидкого металла аннулирует гарантию на процессоры. В результате отказ в обслуживании по программе RMA может быть обоснован.

Потребителям следует быть внимательными при выборе термопасты для своих процессоров, так как ни один производитель не предоставит гарантию, если обнаружит использование термопасты, которая не удовлетворяет установленным нормам. Пользователю процессора не повезло: жидкометаллическая паста оказалась слишком агрессивной, что привело к уничтожению данных на IHS.