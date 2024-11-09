По словам инсайдера, базовая версия смартфона, вероятно, получит менее производительные процессоры

Ранее утекшие спецификации Kirin 9100 указывали, что новинка будет выпускаться на 6-нм техпроцессе и получит обновленный CPU-кластер. Скорее всего, усовершенствованная архитектура была создана крупнейшим в Китае производителем полупроводников SMIC, однако применение устаревшего DUV-оборудования может привести к высоким затратам на производство и сложностям в получении качественных чипов. Эти сложности могли негативно сказаться на Kirin 9100, и поскольку Huawei не смогла создать достаточное количество данных чипсетов, компания, вероятно, будет ограничена в их использовании на некоторых моделях.

По информации Fixed Focus, базовая версия Mate 70 будет комплектоваться другим чипом Kirin, однако конкретная модель не называется. Учитывая, что этот неуказанный процессор предназначен для менее дорогого устройства, его производительность и эффективность не будут столь же высокими, как у Kirin 9100. Если делать предположения, можно сказать, что Huawei будет повторно использовать Kirin 9010, представленный ранее в этом году с линейкой Pura 70.

Стоить напомнить, что базовая версия Pura 70 оборудована процессором Kirin 9000S1, который по сути является переименованием Kirin 9000S, впервые представленного в прошлом году в серии Mate 60. Также существует вероятность, что Huawei планирует использовать отбракованные Kirin 9100 для стандартного Mate 70, с уменьшенной тактовой частотой и меньшим количеством графических ядер.

В настоящий момент официальных подтверждений по этому поводу нет, так что стоит ожидать комментарий самой компании Huawei.