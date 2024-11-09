Ранее запуск был запланирован на конец текущего года, но разработчикам понадобилось больше времени для доработки проекта

Недавно директор и продюсер inZOI Кджун объявил, что дата начала раннего доступа перенесена на 28 марта. Интересно, что inZOI: Character Studio была представлена на Gamescom, где создала вокруг себя множество положительных отзывов и обсуждений. Изначально запуск игры планировался до конца текущего года, но, похоже, эти надежды не сбудутся.

Для любителей симуляторов жизни это действительно стало разочаровывающей новостью, особенно учитывая положительные отзывы о Character Studio, где многие пользователи делились фотографиями своих творений. В сравнении с The Sims, игра предлагает возможность гиперреалистичного игрового процесса, со множеством встроенных настроек, что часто является дефицитом в The Sims без применения модов или пользовательского контента.

«Говорят, что наиболее продолжительным процессом является воспитание человеческого ребенка до совершеннолетия, поскольку людям необходимо научиться адаптироваться к регулярно меняющемуся миру. Я вижу наше путешествие с inZOI как процесс, требующий дополнительной любви и заботы, которые необходимы для качественного развития этой игры с момента ее старта в раннем доступе», — заявил Кджун.

На данный момент нет ясной информации о том, будет ли демоверсия Character Studio оставаться доступной для пользователей, чтобы они могли продолжать наслаждаться хотя бы этой опцией. Команда разработчиков inZOI и KRAFTON пока не делали официальных заявлений на этот счет.