Обновлённая версия будет оснащаться более мощными двигателями и получит улучшенный дизайн

Новая модель стала более крупной и удобной, обзавелась обновлённым дизайном, современными технологиями и улучшенной линейкой двигателей. Информация о начале продаж пока не озвучена, но, согласно неподтвержденным источникам, цены будут объявлены в ближайшее время.

На данный момент в России доступен Changan CS75 Plus с единственным вариантом — полуторалитровым турбомотором мощностью 167 лошадей и шестиступенчатой автоматической трансмиссией. Для нового кроссовера будут предложены два более мощных двигателя. Базовая комплектация оснащается тем же двигателем объёмом 1,5 литра, настроенным на 188 лошадиных сил и 300 Нм. В более дорогой версии установлен двухлитровый двигатель, способный выдать 233 лошадки и 390 Нм. Обе моторные версии комплектуются восьмидиапазонной автоматической трансмиссией Aisin и передним приводом. Расход топлива в смешанном цикле составляет от 6,96 до 7,9 литра на 100 километров.

В списке оборудования вседорожника упоминается наличие шести подушек безопасности, светодиодной оптики и 19-дюймовых колесных дисков, а также медиасистема с двумя экранами по 12,3 дюйма, видеорегистратор и камеры кругового обзора. Кресла имеют улучшенное наполнение, а также предусмотрен набор ассистентов для водителя, включая адаптивный круиз-контроль, систему контроля слепых зон, функции предупреждения о столкновении и контроля за полосами.

Российское представительство Changan может также стать представителем бренда Avatr. Компания уже начала прием заявок на получение дилерских прав, а первой моделью Avatr, как следует из ОТТС, станет кроссовер 11. Согласно документам, электромобиль будет доступен с моторами мощностью 313 или 571 лошадиных силы.