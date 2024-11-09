По имеющимся данным, их выход ожидается в конце 2026 или в начале 2027 года

Некоторое время назад сообщалось, что настольные и серверные процессоры AMD Ryzen на базе Zen 6 могут иметь до 32 ядер в одном кристалле. Теперь, инсайдер @Kepler_L2, который впервые упомянул количество ядер в Zen 6, заявляет, что релиз новых процессоров от AMD намечен на конец 2026 или начало 2027 года.

Это означает, что анонс линейки Zen 6 может состояться либо в четвертом квартале 2026, либо на выставке CES 2027, с возможным небольшим сдвигом на месяц-два. Отвечая на вопрос о сокете, который будет использовать Zen 6, Kepler уточнил, что это будет сокет AM5. Если это подтвердится, то это станет значительным преимуществом для сборщиков ПК, инвестирующих в платформу AM5, особенно в сравнении с новыми предложениями Intel на сокете LGA 1851, о совместимости с которыми пока нет точной информации. Неясно, останется ли у AMD сокет AM5 для процессоров Zen 7. На данный момент AMD не сталкивается с проблемами совместимости памяти, так как DDR6 не станет доступен на настольных ПК до 2027 года.

Существует мнение, что Zen 6 будет иметь конфигурации с 8, 16 и 32 ядрами, причем 32 ядра, скорее всего, появятся на Zen 6C CCD. Однако, на Zen 6 CCD по-прежнему будет 16 ядер, что вдвое превышает количество ядер в Zen 4 и Zen 5.

До выхода Zen 6 в реальной жизни остается два года, в течение которых AMD может продолжать выпускать новые процессоры на базе Zen 5, включая X3D для платформы AM5. Информации о Zen 6 пока немного, но есть предположения, что чипы будут использовать более современные технологические процессы для повышения производительности и энергоэффективности.