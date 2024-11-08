Стали известны имена исполнительных продюсеров и сценариста проекта

Mass Effect — это RPG-шутер, действие которого разворачивается в отдаленном будущем, где человечество и представители других рас колонизировали галактику Млечный Путь. Изначально серию игр публиковала Microsoft Game Studios, впоследствии приобретенная EA.

По данным Variety, франшиза Mass Effect будет экранизирована в виде сериала на Amazon MGM Studios. Сценарий разработает Дэниел Кейси, известный по F9: The Fast Saga, а также он станет исполнительным продюсером проекта. Ему составят компанию Ари Арад, Карим Зрейк и Майкл Гэмбл из EA. В настоящее время детали сюжета не раскрываются.

Карим Зрейк, участвующий в создании Mass Effect TV, ранее работал над такими проектами Marvel, как «Каратель» и «Сорвиголова». Ари Арад участвовал в производстве других видеоигровых экранизаций, среди которых Borderlands и Uncharted, а также в фильмах Marvel, таких как «Железный человек».

Основная линейка представляет из себя четыре части: Mass Effect, Mass Effect 2, Mass Effect 3 и Mass Effect: Andromeda. Первая трилогия повествует о приключениях капитана Шепарда, который стремится остановить Жнецов и спасти галактику. Andromeda, в свою очередь, не имеет связи с оригинальной трилогией и представляет из себя совершенно новую вселенную с новыми персонажами.