Электрокар смог разогнаться до 391,94 км/ч, но для этого потребовалось провести небольшой тюнинг

Электрический гиперкар Yangwang U9 продемонстрировал выдающиеся результаты на автодромe в Папенбурге, достигнув скорости 391,94 км/ч. Это на 17 км/ч больше, чем его предыдущее достижение, зарегистрированное в августе этого года, и значительно превышает заявленный максимальный показатель. По информации издания AutoHome, U9 стал самым быстрым автомобилем в Китае, хотя стоит отметить, что для тестов использовалась модифицированная версия, отличающаяся от серийного автомобиля.

В ходе испытаний гиперкар подвергся доработке аэродинамики: ему добавили передний сплиттер и убрали антикрыло с задней части. Также U9 оснастили облегчёнными колесами с шинами, предназначенными для трековых заездов.

Кроме того, сообщается об изменениях в программных настройках силовой электроники. Это позволило снять несколько ограничений, характерных для серийных моделей U9. Они должны увеличивать срок службы моторов и аккумуляторной системы. Конкретные технические характеристики испытательной версии пока что не раскрыты.

С новым достижением китайский электромобиль значительно приблизился к своим потенциальным соперникам, которые считаются лидерами среди самых быстрых батарейных автомобилей в мире. Например, Rimac Nevera с максимальной скоростью 412 км/ч и японский Aspark Owl, который способен развивать скорость до 438 км/ч. Однако, пока неясно, как следует интерпретировать рекорд Yangwang, поскольку тестовый экземпляр сложно отнести к серийным электромобилям.

Похожий статус за еще одним рекордом китайского автопрома. Бренд Xiaomi представил свой SU7 Ultra как самую быструю четырехдверку Нюрбургринга, но, как и в случае с Yangwang U9, в заезде использовался прототип, существенно отличающийся от серийной версии.