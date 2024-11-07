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Zelikman
Моддеры продемонстрировали, как мог бы выглядеть ремастер Red Dead Redemption
Энтузиасты записали видео игры с разрешением 8K, трассировкой лучей и улучшенной детализацией

  Недавно вышедшая версия Red Dead Redemption на ПК не предлагает заметных улучшений по сравнению с версиями для PlayStation и Nintendo Switch. Однако, сообщество моддеров активно работает над тем, чтобы преобразить игру с открытым миром от Rockstar Games.

  Новое 8K видео, созданное командой Digital Dreams, демонстрирует, как модификации, такие как Reality Redemption и трассировка лучей ReShade, способны значительно повысить графическое качество игры, приближая ее к тому современному ремастеру, который она заслуживает, но который не был представлен Rockstar Games.

  На самом деле, Red Dead Redemption — это та же сама игра, что вышла почти 15 лет назад на PlayStation 3 и Xbox 360, и, по крайней мере, она превосходно функционирует на ПК. Например, графическая карта RTX 4070, которая не является флагманом, без труда запускает игру в разрешении 8K с поддержкой NVIDIA DLSS. Это означает, что любой будущий мод, который добавит значительные визуальные изменения, не должен приводить к падению производительности даже на менее мощных устройствах.

  Теперь Red Dead Redemption 2 доступна не только на ПК, но и на консолях PlayStation и Nintendo Switch. Кроме того, игру можно запустить на консолях Xbox благодаря функции обратной совместимости.

#технологии #игры #гейминг #red dead redemption
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