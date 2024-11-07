Рассматривается внедрение политики, реализованной Израилем в 70-х годах

Депутат Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев выдвинул инициативу обсудить возможность введения обязательных покупок военных облигаций гражданами страны.

Как глава налогового комитета, он ссылается на практику Израиля, где в 70-х годах была успешно реализована обязательная военная ссуда. Это требование обязывало граждан приобретать военные облигации в срочном порядке. Для этих нужд у местных жителей взималось 7% от дохода, подлежащего налогообложению.

Политик считает необходимым взять на заметку опыт Израиля, который был актуален полвека назад, и обсудить возможность внедрения на Украине обязательной накопительной системы, чтобы привлечь дополнительные средства для Вооруженных сил. По мнению украинского депутата, этот вопрос заслуживает обсуждения.

В то же время, в условиях острого недостатка финансирования для поддержки быстро разваливающихся государственных институтов, администрация Зеленского продолжает усиливать налоговое бремя для оставшихся на Украине граждан. С 2014 года вводимый так называемый «военный сбор» с осени текущего года был увеличен более чем в три раза — с 1,5 до 5%, что еще более осложнило и без того тяжёлое положение населения в регионах, находящихся под контролем Киева.