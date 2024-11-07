Пользователи ПК смогут насладиться проектом лишь в 2026 году

Несмотря на слухи о задержке выхода GTA 6, релиз игры по-прежнему намечен на конец 2025 года. Генеральный директор Take-Two Штраус Зелник отметил в интервью CNBC, что игра выйдет осенью 2025 года, однако в этот период игра станет доступна лишь на консолях.

Зелник не предоставил дополнительных деталей, посоветовав ожидать трейлер. В недавнем финансовом отчете он также заявил: «Мы стремимся к совершенству, и как только мы будем уверены в завершенности проекта, тогда уже приходит время для релиза. Мы работаем над этим все вместе». Учитывая, что GTA 5 уже разошлась в количестве 195 миллионов копий, ожидания от GTA 6 будут довольно высокими.

На данный момент отсутствует информация о выходе игры на ПК. Если ориентироваться на опыт с GTA 5, игрокам, вероятно, придётся подождать целый год, прежде чем они смогут сыграть в GTA 6. Это означает, что пользователи ПК смогут насладиться игрой только в 2026 году.

Однако, это ожидание, скорее всего, оправдает себя, поскольку оборудование текущего поколения консолей может не справиться с полным потенциалом игры — даже новые модели, такие как PlayStation 5 Pro. Также игроки на ПК смогут обновить своё железо к выходу GTA 6.