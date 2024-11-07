Однако отмечается, что игра выйдет через несколько лет.

Во вторник студия Warner Bros. Games подтвердила, что работа над проектом Hogwarts Legacy 2 уже начата. Согласно актуальным данным, создание продолжения самой успешной игры прошлого года является «ключевым приоритетом» для компании. Президент Warner Bros. Interactive Entertainment Дэвид Хэддад подчеркнул, что сюжетные элементы будущей игры будут тесно связаны с грядущим телесериалом от HBO.

«Успех Hogwarts Legacy помог укрепить уверенность в том, что настало время предпринять масштабное продвижение по вселенной Поттера: «Остальная часть компании с большим любопытством узнала, что мы помогли раскрыть с помощью Hogwarts Legacy в прошлом году», — говорится в документе.

Не удивительно, что подтвердилось начало разработки сиквела. Игра Hogwarts Legacy разошлась тиражом свыше 30 миллионов копий и была охарактеризована финансовым директором Warner Bros. Discovery, Гуннаром Виденфельсом, как «один из главных приоритетов». Тем не менее, в сентябрьских комментариях Виденфельс отметил, что выпуск игры ожидается «через пару лет». Более подробные сведения о Hogwarts Legacy 2 станут известны позже

Что касается оригинального Hogwarts Legacy, то над проектом всё ещё идет работа. Издание Insider Gaming сообщило в октябре, что идет разработка дополненного издания, которое предложит игрокам 10-15 часов нового контента.