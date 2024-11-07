Игра повысит планку качества NPC-персонажей и даст больше свободы действий игрокам.

По словам бывшего разработчика-дизайнера, который принимал участие в создании игры, новая часть Grand Theft Auto VI удивит игроков своей достоверностью и поведением NPC.

По словам эксперта, Grand Theft Auto VI снова установит новые стандарты. В интервью с GTAVI O'Clock, который полностью посвящен новостям и обновлениям Grand Theft Auto VI, бывший дизайнер Rockstar Бен Хинчлифф отметил, что Rockstar значительно улучшает реализм в игре. Хинчлифф также подчеркнул, что концепция миссий в проекте обеспечит игрокам больше свободы и станет ключевым аспектом, который определяет качество игры. Тем не менее, он не углубился в детали проектирования миссий за пределами этого заявления. Что касается поведения NPC, то, по его словам, оно будет «впечатляющим и активно обсуждаемым на протяжении многих лет».

Rockstar подтвердила, что выход Grand Theft Auto VI запланирован на 2025 год и на данный момент эта информация остается актуальной. В настоящее время игра находится на стадии устранения ошибок, что свидетельствует о хорошем прогрессе в разработке. Это также указывает на то, что Rockstar соблюдает график, касающийся даты релиза. Существует вероятность, что студия в скором времени представит больше информации о проекте.