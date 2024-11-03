Данная модель должна будет заменить АКС-74У, находящийся на вооружении с 1979 года





Концерн «Калашников» успешно завершил госиспытания нового малогабаритного автомата АМ-17, созданного для замены модели АКС-74У. Информация об этом предоставлена президентом концерна Аланом Лушниковым.

Госиспытания автомата АМ-17 прошли с положительными результатами. В настоящий момент концерн занимается оформлением итогов испытаний и подготовкой всей необходимой документации для начала серийного производства автомата, который планируется запустить в начале следующего года. Оружие прошло испытания в боевых условиях на территории СВО и получило положительные отзывы. Кроме того, в конструкцию были внесены некоторые изменения в соответствии с рекомендациями военнослужащих.

Как уже упоминалось, концерн «Калашников» разработал компактный автомат, который призван заменить устаревшую модель АКС-74У, поступившую на вооружение в конце 70-х годов. Данный автомат был впервые представлен на форуме «Армия-2017».

Длина изделия АМ-17 составляет 750 миллиметров, при этом длина ствола равна 230 мм. Оружие использует патрон калибра 5,45×39 мм, а магазин вмещает до 30 патронов. Телескопический приклад складывается вправо, а переключатели, отвечающие за режимы стрельбы, размещены с обеих сторон автомата. Рукоятка для взведения затвора может находиться как с правой, так и с левой стороны, что делает его удобным для левшей, позволяя настроить оружие под личные предпочтения. Также предусмотрена планка Пикатинни, которая даёт возможность устанавливать различные прицелы и фонари на оружие. Вес автомата АМ-17 составляет 2,5 кг.