Обе модели базируются на архитектуре RTX 4090 и получили самые массивные системы охлаждения для видеокарт RTX 4070 Ti SUPER

Новые версии, PGF OC и AMP EXTREME, обладают аналогичной аэродинамической архитектурой, но выпускаются в различных цветах – белом и черном. Они не так массивны, как SUPER SOLID, которая получила толщину в 3,5 слота. Официально их классифицируют как 3-слотовые, хотя на самом деле кулер немного выше этого значения, согласно представленным изображениям.

Что касается их технических особенностей, обе видеокарты имеют чип AD102-175 с 8448 CUDA-ядрами и 16 ГБ GDDR6X памяти, использующей 256-битную шину. Максимальная потребляемая мощность составляет 285 Вт, и они получили 16-контактный разъём для дополнительного питания.

Хотя стандартные видеокарты 4070 Ti SUPER комплектуются адаптерами питания с парой 8-контактных разъемов для подключения к 16-контактному коннектору, в этом случае используются адаптеры с тремя выходами разъёмами 8-pin. Тем не менее, для обеспечения питания в 285 Вт достаточно всего двух 8-контактных проводов — возможно, это связано с технологическим наследием более ранних моделей 4090.

Особое внимание привлекает длина этой видеокарты — 38,1 см. Она является одной из самых крупных в своем сегменте и безусловно самой большой среди 4070 Ti SUPER на сегодняшний день. Ее размеры на 5 сантиметров превышают размеры модели SUPER SOLID, которая также выделяется своим масштабом. Обе эти карты были представлены исключительно для рынка Китая. Что усложняет поиск актуальной информации о новых исполнениях.