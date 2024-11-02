Патч AGESA 1.2.0.2a обеспечит поддержку будущих процессоров 9900X3D и Ryzen 9950X3D

Компания MSI официально сообщила в пресс-релизе о том, что обновила модели своих материнских плат X870E и X870 для обеспечения совместимости с новым процессором AMD Ryzen 7 9800X3D. Этот процессор был лишь недавно презентован AMD.

Ryzen 7 9800X3D построен на архитектуре Zen 5 и работает с сокетом AM5. Это подразумевает, что материнские платы X870 и X870E уже изначально смогут поддерживать этот процессор, но для этого потребуется обновление BIOS. MSI подготовила необходимое обновление до официального дебюта процессора — обновление BIOS AGESA 1.2.0.2a.

Ранее на странице поддержки упоминалось о наличии поддержки Ryzen 7 9800X3D, но теперь информация обновлена до "Ryzen X3D series CPU". Это означает, что патч AGESA 1.2.0.2a обеспечит полноценную поддержку не только Ryzen 7 9800X3D, но и будущих высокопроизводительных процессоров, таких как Ryzen 9900X3D и Ryzen 9950X3D.

Обновление BIOS предоставляет пользователям шанс значительно улучшить производительность как в играх, так и в производительности с процессорами 9000X3D, совместимыми со всеми материнскими платами X870 и X870E. Кроме того, данное обновление улучшает поддержку плат MSI X670/E и B650/E. Поскольку материнские платы с 600 серией используют тот же сокет AM5, пользователи могут продолжать их использовать без необходимости перехода на новые модели.

Процессор AMD 9800X3D создается по 4-нм технологии и оснащен 8 ядрами с 16 потоками. Его базовая тактовая частота составляет 4,7 ГГц и может достигать 5,2 ГГц без необходимости ручного разгона. Он будет доступен уже 7 ноября.