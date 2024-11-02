Сообщается, что цена на базовую модификацию автомобиля составляет около 1,5 млн рублей.

Концерн Chery начал продажу новой версии кроссовера Tiggo 7 на своем внутреннем рынке, получившей название High Energy Edition. Внешний вид автомобиля отдаленно напоминает знакомый россиянам Jaecoo J7, с элементами дизайна, позаимствованными у Range Rover Evoque. Для этой модели предусмотрены две версии силовых установок: стандартный бензиновый двигатель и гибридный вариант. По информации AutoHome, цена новинки варьируется примерно от 1,47 до 1,95 миллиона рублей.

Ассоциации с Range Rover в дизайне новой версии обусловлены уникальной формой переднего бампера и решётки радиатора. Оптические элементы и пропорции кузова Tiggo 7 были заимствованы у Jaecoo J7. Интерьер Tiggo 7 High Energy Edition также выполнен в том же стиле, что и у модели-предшественника.

Базовая модификация оснащается знакомым бензиновым турбомотором объёмом 1,6 литра, мощность которого составляет 197 лошадиных сил, с семиступенчатой коробкой «робот». Гибридная версия включает полуторалитровый мотор на 156 сил в сочетании с электродвигателем мощностью 204 лошадки. При полном заряде система позволяет кроссоверу расходовать всего 1,27 литра топлива на 100 км.

Одновременно с этим, Chery представила обновлённую базовую версию Tiggo 7, получившую добавление Plus в названии. Этот кроссовер не только изменил внешний вид, но и получил доработанный интерьер. Кроме того, в lineup моторов появилась комбинация 197-сильного турбомотора с восьмидиапазонным автоматом, которая будет доступна на самой дорогой модификации. Стоимость Tiggo 7 Plus варьируется от 1,36 до 1,77 миллиона рублей.